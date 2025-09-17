Сонливость превращает жизнь в борьбу: как избавиться от неё без таблеток

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневная сонливость знакома многим: голова становится тяжёлой, глаза слипаются, а продуктивность падает. Кардиологи отмечают, что это состояние чаще всего связано со стрессом и нарушением режима. Однако несколько простых привычек помогают справиться с проблемой и вернуть бодрость.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Роль режима сна

Главное условие — стабильный график. Просыпаться нужно в одно и то же время, даже в выходные. Такой подход помогает внутренним биологическим часам работать без сбоев. Сразу после пробуждения полезно включить яркий свет хотя бы на полчаса: он помогает организму быстрее "переключиться" в активный режим.

Движение против усталости

Физическая активность — один из самых эффективных способов побороть сонливость. Достаточно 15 минут быстрой ходьбы или энергичных упражнений, чтобы взбодриться и улучшить кровообращение. Даже короткая разминка в офисе может дать заметный эффект.

"Сонливость днём чаще всего возникает из-за стресса", — отметила кардиолог М. Чайковская.

Короткий дневной сон

Если сонливость всё же настигает, допустим короткий отдых. Но важно соблюдать правило: не более 20 минут и только до 15:00. Длинный дневной сон или поздний отдых могут сбить ночной ритм и усугубить бессонницу.

Что стоит исключить

Кардиологи рекомендуют избегать кофеина и алкоголя за 6-8 часов до сна. Эти вещества нарушают естественные циклы и мешают полноценному восстановлению. Также полезно проверить состав принимаемых лекарств и добавок: некоторые из них способны провоцировать сонливость днём.

Вечерние привычки

Чтобы проснуться бодрым, важно правильно подготовиться к ночному отдыху. Тёплый душ расслабляет и помогает быстрее заснуть. Вечером лучше отказаться от гаджетов: их яркий экран стимулирует мозг. Отличная альтернатива — дыхательные практики или лёгкая медитация.

Соблюдение этих рекомендаций помогает снизить дневную усталость, улучшить качество сна и сохранить высокую работоспособность.

Уточнения

Гиперсомния - термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

