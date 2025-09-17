Красивый сезон запускает некрасивые болезни: эти простые средства помогут удержать баланс кожи осенью

С приходом осени многие замечают, что кожа становится суше, чувствительнее и чаще реагирует раздражением. Дело не только в холоде: в это время года организм сталкивается сразу с несколькими неблагоприятными факторами, которые ослабляют естественные защитные механизмы кожи.

Почему кожа страдает осенью

Резкие перепады температуры, холодный ветер и сухой воздух в помещениях из-за отопления создают для кожи стрессовую среду. В таких условиях её барьерная функция нарушается, и она хуже удерживает влагу. Именно поэтому осенью чаще обостряются хронические дерматологические заболевания, в том числе атопический и себорейный дерматиты.

Важность правильного ухода

Для восстановления защитного слоя кожи косметологи советуют использовать специальные средства. Эмоленты питают и смягчают кожу, уменьшая сухость и раздражение. Кремы с пребиотиками помогают поддерживать баланс микробиома, а ламеллярные составы восстанавливают естественную "броню", делая кожу устойчивее к холоду и ветру.

"Именно осенью часто обостряются себорейный и атопический дерматиты", — пояснила косметолог Н. Михайлова.

Роль общего состояния организма

Наряду с косметическим уходом большое значение имеет образ жизни. Недосып, стрессы и ослабленный иммунитет делают кожу более уязвимой. Врачи советуют высыпаться, уделять внимание физической активности и прогулкам на свежем воздухе. Важно также избегать длительного воздействия холодного ветра и резких температурных перепадов.

Как снизить риски

Сбалансированное питание, достаточное количество жидкости и умеренные нагрузки помогают организму справляться с сезонным стрессом. В комплексе с правильным уходом это позволяет коже легче адаптироваться к осени и избежать обострения хронических проблем.

Уточнения

Дермати́т - воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

