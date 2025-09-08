3 чая — и кишечник работает как часы: забудьте о проблемах с пищеварением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В последние годы люди всё больше заботятся о здоровье своего желудка и кишечника. Хорошее состояние кишечника важно для общего самочувствия. Некоторые эксперты говорят, что определённые чаи могут помочь очистить кишечник и улучшить пищеварение.

Имбирный чай
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Имбирный чай

Чай известен не только тем, что его пьют для успокоения, но и тем, что он может помочь кишечнику работать лучше и выводить вредные вещества. Для многих людей добавление таких чаёв в свой рацион может стать простым способом поддержать здоровье кишечника.

Зачем очищать кишечник?

Кишечник — это важная часть нашей пищеварительной системы, которая помогает нам усваивать воду и формировать стул. Если кишечник работает плохо или в нём накапливаются вредные вещества, это может привести к вздутию живота, запорам и неприятным ощущениям. Очищение кишечника помогает избежать этих проблем, улучшает усвоение полезных веществ и поддерживает иммунитет, пишет correiobraziliense.com.br.

Какие чаи полезны для кишечника?

Некоторые травы имеют свойства очищать организм и помогать пищеварению. Вот три вида чая, которые часто советуют специалисты:

  • Имбирный чай: имбирь известен тем, что он уменьшает воспаления и помогает пищеварению. Имбирный чай стимулирует работу желудка и помогает выводить вредные вещества. В Японии и Индии люди уже давно пьют имбирный чай для улучшения пищеварения.
  • Мятный чай: этот чай помогает при проблемах с пищеварением, таких как газы и вздутие живота. Его успокаивающие свойства улучшают работу кишечника и поддерживают здоровое пищеварение. Исследования в Университете Сан-Паулу показали, что мятный чай помогает уменьшить дискомфорт в животе.
  • Чай из одуванчиков: этот чай богат полезными веществами и помогает очищать кишечник. Он также стимулирует выработку желчи, которая важна для пищеварения. В некоторых частях Европы одуванчик используют для очищения организма.

Как готовить чай для максимальной пользы?

Готовить эти чаи очень просто.

  • Для имбирного чая нужно нарезать свежий имбирь на ломтики и прокипятить их в воде около 10 минут.
  • Мятный чай заваривается из свежих листьев, которые заливают горячей водой на 5-10 минут.
  • Чтобы приготовить чай из одуванчиков, можно использовать корни или листья, заваривая их в воде около 10 минут, чтобы все полезные свойства раскрылись.

Меры предосторожности

Хотя эти чаи полезны для пищеварения, их не стоит пить слишком много. Если у вас есть какие-то заболевания или вы принимаете лекарства, лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять чаи в свой рацион. Для наилучшего результата важно питаться правильно и вести здоровый образ жизни.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). 

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
