Осенний урожай: собираем витамины или проблемы с животом — инструкция по применению

2:25
Здоровье

Август и начало осень — время изобилия свежих овощей, фруктов и ягод. Однако чрезмерное употребление этих продуктов может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, в теплый сезон спрос на препараты для нормализации работы ЖКТ традиционно возрастает.

Салат с опятами и овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с опятами и овощами

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рекомендует при составлении меню придерживаться принципа сбалансированности. Половину тарелки должны занимать овощи (часть сырые, часть приготовленные), четверть — белковые продукты, и еще четверть — сложные углеводы. Фрукты лучше использовать в качестве перекуса, уточняет Газета.Ru.

Категории сезонных продуктов и их польза

  • Витамин С и полифенолы: облепиха, клюква, яблоки, капуста — поддерживают иммунитет
  • Бета-каротин: морковь, тыква, сладкий перец — лучше усваиваются после термообработки
  • Фолаты и магний: свекла, листовая зелень — essential для организма
  • Калий и клетчатка: яблоки, груши — способствуют пищеварению

Чувствительный желудок может плохо реагировать на большие объемы сырых овощей и фруктов. Продукты с высоким содержанием FODMAP-углеводов (яблоки, груши, бобовые, лук, чеснок) способны вызывать вздутие и газообразование, поэтому их следует вводить в рацион постепенно и небольшими порциями.

Продукты, требующие особого внимания

  • Капуста, лук, бобовые — могут усиливать метеоризм.
  • Косточковые фрукты и груши — часто вызывают вздутие.
  • Орехи и яблоки — могут провоцировать реакции при чувствительности к пыльце.
  • Бахчевые — требуют осторожности при проблемах с ЖКТ.
  • Грибы — тяжелы для переваривания, риск отравлений.

Для лучшего усвоения фрукты рекомендуется сочетать с источниками белка или жира. Большие порции сырых овощей разных видов лучше не смешивать в одном приеме пищи, часть из них следует подвергать термической обработке.

Грамотный подход к сезонному меню с акцентом на местные продукты, контролем объема клетчатки и правильными сочетаниями позволяет получить максимум пользы от осеннего изобилия без вреда для пищеварения.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
