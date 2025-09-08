Осенний урожай: собираем витамины или проблемы с животом — инструкция по применению

Август и начало осень — время изобилия свежих овощей, фруктов и ягод. Однако чрезмерное употребление этих продуктов может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, в теплый сезон спрос на препараты для нормализации работы ЖКТ традиционно возрастает.

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рекомендует при составлении меню придерживаться принципа сбалансированности. Половину тарелки должны занимать овощи (часть сырые, часть приготовленные), четверть — белковые продукты, и еще четверть — сложные углеводы. Фрукты лучше использовать в качестве перекуса, уточняет Газета.Ru.

Категории сезонных продуктов и их польза

Витамин С и полифенолы: облепиха, клюква, яблоки, капуста — поддерживают иммунитет

облепиха, клюква, яблоки, капуста — поддерживают иммунитет Бета-каротин: морковь, тыква, сладкий перец — лучше усваиваются после термообработки

морковь, тыква, сладкий перец — лучше усваиваются после термообработки Фолаты и магний: свекла, листовая зелень — essential для организма

свекла, листовая зелень — essential для организма Калий и клетчатка: яблоки, груши — способствуют пищеварению

Чувствительный желудок может плохо реагировать на большие объемы сырых овощей и фруктов. Продукты с высоким содержанием FODMAP-углеводов (яблоки, груши, бобовые, лук, чеснок) способны вызывать вздутие и газообразование, поэтому их следует вводить в рацион постепенно и небольшими порциями.

Продукты, требующие особого внимания

Капуста, лук, бобовые — могут усиливать метеоризм.

Косточковые фрукты и груши — часто вызывают вздутие.

Орехи и яблоки — могут провоцировать реакции при чувствительности к пыльце.

Бахчевые — требуют осторожности при проблемах с ЖКТ.

Грибы — тяжелы для переваривания, риск отравлений.

Для лучшего усвоения фрукты рекомендуется сочетать с источниками белка или жира. Большие порции сырых овощей разных видов лучше не смешивать в одном приеме пищи, часть из них следует подвергать термической обработке.

Грамотный подход к сезонному меню с акцентом на местные продукты, контролем объема клетчатки и правильными сочетаниями позволяет получить максимум пользы от осеннего изобилия без вреда для пищеварения.

