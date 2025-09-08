Осенний урожай: собираем витамины или проблемы с животом — инструкция по применению

Август и начало осень — время изобилия свежих овощей, фруктов и ягод. Однако чрезмерное употребление этих продуктов может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, в теплый сезон спрос на препараты для нормализации работы ЖКТ традиционно возрастает.
Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рекомендует при составлении меню придерживаться принципа сбалансированности. Половину тарелки должны занимать овощи (часть сырые, часть приготовленные), четверть — белковые продукты, и еще четверть — сложные углеводы. Фрукты лучше использовать в качестве перекуса, уточняет Газета.Ru.
Чувствительный желудок может плохо реагировать на большие объемы сырых овощей и фруктов. Продукты с высоким содержанием FODMAP-углеводов (яблоки, груши, бобовые, лук, чеснок) способны вызывать вздутие и газообразование, поэтому их следует вводить в рацион постепенно и небольшими порциями.
Для лучшего усвоения фрукты рекомендуется сочетать с источниками белка или жира. Большие порции сырых овощей разных видов лучше не смешивать в одном приеме пищи, часть из них следует подвергать термической обработке.
Грамотный подход к сезонному меню с акцентом на местные продукты, контролем объема клетчатки и правильными сочетаниями позволяет получить максимум пользы от осеннего изобилия без вреда для пищеварения.
Уточнения
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
