Аутизм во взрослом возрасте: 7 признаков, которые долго оставались незамеченными

Аутизм часто диагностируется в детстве, но иногда люди узнают о своем диагнозе только во взрослом возрасте. Расстройство аутистического спектра (РАС) может проявляться по-разному и оставаться незамеченным на протяжении многих лет. Без постановки диагноза люди с аутизмом могут чувствовать себя чужими, не понимая причин своего состояния, и жить с этим ощущением долгие годы.
Существует несколько причин, по которым РАС не диагностируется на ранних стадиях. Это может быть связано с недостатком информации о расстройстве, трудностями в доступе к медицинским услугам, а также эмоциональными или финансовыми проблемами в семье. Кроме того, стигма, окружающая нейроотличия, мешает многим людям замечать признаки аутизма.
Особенно сложными оказываются случаи, когда человек сохраняет автономию, ведет полноценную жизнь и сохраняет независимость. Такие люди учатся скрывать свое поведение, и только позже, когда их социальная изоляция или особенности речи вызывают вопросы, они обращаются за помощью, сообщает uol.com.br.
Среди признаков РАС у взрослых можно выделить:
Диагностика РАС у взрослых проводится по тем же критериям, что и у детей, но требует более глубокого анализа истории жизни человека. Врачи изучают генетические факторы, развитие, а также когнитивные, социальные и эмоциональные навыки пациента.
Процесс диагностики включает в себя подробные интервью, консультации с психиатрами, неврологами и психологами, а также нейропсихологическое тестирование. Для подтверждения диагноза могут быть назначены генетические, слуховые и электроэнцефалографические исследования.
Одной из самых сложных задач является восстановление детских воспоминаний и значимых событий, которые часто остаются недоступными из-за отсутствия записей или родственников. Кроме того, взрослые, которые никогда не получали диагноз, могут научиться скрывать свои симптомы, что затрудняет их диагностику.
После постановки диагноза открывается путь к целенаправленной терапии, которая помогает уменьшить ограничения и улучшить качество жизни. Без такой поддержки проблемы могут усугубляться, а их решение может занять больше времени.
Отсутствие диагноза может привести к социальным, академическим и профессиональным трудностям, которые могут вызвать тревожность и депрессию. Люди с РАС часто получают неправильное лечение, основанное только на отдельных симптомах или сопутствующих заболеваниях, что ухудшает их состояние.
Постановка диагноза может стать поворотным моментом в жизни человека. Она облегчает доступ к точной информации, открывает возможности для специализированного ухода и инклюзивности, а также способствует самосознанию. Для многих взрослых признание своего расстройства становится освобождением, позволяя им наконец понять себя после долгих лет вопросов и сомнений.
Уточнения
Аути́зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
