Аутизм во взрослом возрасте: 7 признаков, которые долго оставались незамеченными

4:09
Здоровье

Аутизм часто диагностируется в детстве, но иногда люди узнают о своем диагнозе только во взрослом возрасте. Расстройство аутистического спектра (РАС) может проявляться по-разному и оставаться незамеченным на протяжении многих лет. Без постановки диагноза люди с аутизмом могут чувствовать себя чужими, не понимая причин своего состояния, и жить с этим ощущением долгие годы.

Размышления после расставания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Размышления после расставания

Почему диагноз аутизм может быть поставлен поздно?

Существует несколько причин, по которым РАС не диагностируется на ранних стадиях. Это может быть связано с недостатком информации о расстройстве, трудностями в доступе к медицинским услугам, а также эмоциональными или финансовыми проблемами в семье. Кроме того, стигма, окружающая нейроотличия, мешает многим людям замечать признаки аутизма.

Особенно сложными оказываются случаи, когда человек сохраняет автономию, ведет полноценную жизнь и сохраняет независимость. Такие люди учатся скрывать свое поведение, и только позже, когда их социальная изоляция или особенности речи вызывают вопросы, они обращаются за помощью, сообщает uol.com.br.

Признаки РАС у взрослых

Среди признаков РАС у взрослых можно выделить:

  • трудности в распознавании и выражении эмоций;
  • проблемы с социализацией и взаимодействием с другими людьми;
  • сложности в интерпретации вербальных и невербальных сигналов, особенно если они тонкие или неочевидные;
  • наличие сопутствующих заболеваний, таких как тревожные расстройства, депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
  • обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), раздражительность, нарушения сна, проблемы с желудочно-кишечным трактом, эпилепсия или
  • двигательные аномалии;
  • гиперфокусировка на работе или определенных задачах;
  • сопротивление изменениям в распорядке дня;
  • повышенная чувствительность к сенсорным стимулам, например, сильный дискомфорт от громких звуков.

Как проводится диагностика?

Диагностика РАС у взрослых проводится по тем же критериям, что и у детей, но требует более глубокого анализа истории жизни человека. Врачи изучают генетические факторы, развитие, а также когнитивные, социальные и эмоциональные навыки пациента.

Процесс диагностики включает в себя подробные интервью, консультации с психиатрами, неврологами и психологами, а также нейропсихологическое тестирование. Для подтверждения диагноза могут быть назначены генетические, слуховые и электроэнцефалографические исследования.

Одной из самых сложных задач является восстановление детских воспоминаний и значимых событий, которые часто остаются недоступными из-за отсутствия записей или родственников. Кроме того, взрослые, которые никогда не получали диагноз, могут научиться скрывать свои симптомы, что затрудняет их диагностику.

После постановки диагноза открывается путь к целенаправленной терапии, которая помогает уменьшить ограничения и улучшить качество жизни. Без такой поддержки проблемы могут усугубляться, а их решение может занять больше времени.

Значение постановки диагноза

Отсутствие диагноза может привести к социальным, академическим и профессиональным трудностям, которые могут вызвать тревожность и депрессию. Люди с РАС часто получают неправильное лечение, основанное только на отдельных симптомах или сопутствующих заболеваниях, что ухудшает их состояние.

Постановка диагноза может стать поворотным моментом в жизни человека. Она облегчает доступ к точной информации, открывает возможности для специализированного ухода и инклюзивности, а также способствует самосознанию. Для многих взрослых признание своего расстройства становится освобождением, позволяя им наконец понять себя после долгих лет вопросов и сомнений.

Уточнения

Аути́зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
