Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внезапное решение ОПЕК+: 137 тысяч баррелей нефти вернутся на рынок
Просроченная косметика спасает дом: секреты, о которых молчат бренды
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Утро или вечер? Время полива решает судьбу ваших комнатных растений
Фильтрованный кофе снижает риск инфаркта и очищает сосуды, сообщили учёные
Ни HIIT, ни йога: эти тренировки на все 100 тонизируют мышцы и снижают уровень стресса
Тайная битва Панкратова-Чёрного: актёр столкнулся с серьёзными последствиями курения
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Электроны танцуют в искривленном пространстве: квантовые материалы прячут гравитационные трюки и обещают сверхскорости

Имплантат в мозге превращает мысли в действия — нейрохирургия переписывает правила жизни

3:28
Здоровье

Канада вошла в историю медицины, став второй страной после США, где были проведены операции по установке мозговых имплантатов компании Neuralink. Первые пациенты с травмами шейного отдела спинного мозга получили устройство в Торонто в конце августа и начале сентября.

Neuralink имплантат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Neuralink имплантат

Первые операции в Канаде

Операции прошли в Университетской сети здравоохранения (UHN) и стали частью клинического исследования CAN-PRIME. Хирургическая команда использовала роботизированную систему, которая обеспечивает точность установки электродов в мозг и минимизирует повреждения тканей.

"Мы невероятно гордимся тем, что участвуем в этом революционном прогрессе в нейрохирургии", — сказал главный хирург UHN Томас Форбс.

Как работает имплантат Neuralink

Имплантат — это миниатюрное беспроводное устройство, которое связывает мозг человека с компьютером. Оно улавливает электрические сигналы и передаёт их во внешний интерфейс, позволяя пациенту:

  • управлять курсором;
  • печатать сообщения;
  • взаимодействовать с роботизированной рукой;
  • контролировать умные устройства дома.

Для пациентов с параличом такие возможности могут стать настоящим прорывом — возвращая контроль над повседневными делами, которые раньше были недоступны.

Обучение после операции

После хирургического вмешательства участники проходят длительный этап обучения. Они учатся интерпретировать свои мысли и команды так, чтобы система распознавала их корректно. Постепенно пациенты начинают осваивать всё больше функций: от простой навигации по компьютеру до управления сложными устройствами.

Масштабирование проекта

Neuralink уже проводила клинические исследования в США и Великобритании, а Канада стала второй страной, где компания официально провела операции. По планам, к концу 2025 года число участников эксперимента вырастет до 20-30 человек.

Компания намерена добиваться новых разрешений у регулирующих органов разных стран, расширяя географию исследований.

Возможности в будущем

Пока технология проходит испытания, но эксперты предполагают её более широкое применение. В перспективе имплантаты могут:

  • помогать пациентам после инсульта восстанавливать речь;
  • поддерживать зрение у людей с нарушениями;
  • исследовать возможность передачи навыков или воспоминаний.

Для медицины это открывает новые горизонты — от восстановления утраченных функций до принципиально новых способов взаимодействия человека и технологий.

Значение для пациентов

Даже простые действия вроде проверки электронной почты или общения в социальных сетях становятся достижимыми для людей с тяжёлыми ограничениями. Это меняет не только их образ жизни, но и восприятие собственных возможностей.

"Эти технологии могут кардинально улучшить качество жизни людей с параличом", — отмечают исследователи.

На пути к медицине будущего

Каждая новая операция позволяет команде Neuralink собирать ценные данные о том, как технологии "мозг-компьютер" работают в реальных условиях. Чем больше таких клинических случаев, тем ближе момент, когда они смогут стать частью стандартной медицинской практики.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Тайная битва Панкратова-Чёрного: актёр столкнулся с серьёзными последствиями курения
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Электроны танцуют в искривленном пространстве: квантовые материалы прячут гравитационные трюки и обещают сверхскорости
Имплантат в мозге превращает мысли в действия — нейрохирургия переписывает правила жизни
Индия стучится в дверь Дальнего Востока: что скрывают сырьевые гиганты
Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.