Имплантат в мозге превращает мысли в действия — нейрохирургия переписывает правила жизни

Канада вошла в историю медицины, став второй страной после США, где были проведены операции по установке мозговых имплантатов компании Neuralink. Первые пациенты с травмами шейного отдела спинного мозга получили устройство в Торонто в конце августа и начале сентября.

Первые операции в Канаде

Операции прошли в Университетской сети здравоохранения (UHN) и стали частью клинического исследования CAN-PRIME. Хирургическая команда использовала роботизированную систему, которая обеспечивает точность установки электродов в мозг и минимизирует повреждения тканей.

"Мы невероятно гордимся тем, что участвуем в этом революционном прогрессе в нейрохирургии", — сказал главный хирург UHN Томас Форбс.

Как работает имплантат Neuralink

Имплантат — это миниатюрное беспроводное устройство, которое связывает мозг человека с компьютером. Оно улавливает электрические сигналы и передаёт их во внешний интерфейс, позволяя пациенту:

управлять курсором;

печатать сообщения;

взаимодействовать с роботизированной рукой;

контролировать умные устройства дома.

Для пациентов с параличом такие возможности могут стать настоящим прорывом — возвращая контроль над повседневными делами, которые раньше были недоступны.

Обучение после операции

После хирургического вмешательства участники проходят длительный этап обучения. Они учатся интерпретировать свои мысли и команды так, чтобы система распознавала их корректно. Постепенно пациенты начинают осваивать всё больше функций: от простой навигации по компьютеру до управления сложными устройствами.

Масштабирование проекта

Neuralink уже проводила клинические исследования в США и Великобритании, а Канада стала второй страной, где компания официально провела операции. По планам, к концу 2025 года число участников эксперимента вырастет до 20-30 человек.

Компания намерена добиваться новых разрешений у регулирующих органов разных стран, расширяя географию исследований.

Возможности в будущем

Пока технология проходит испытания, но эксперты предполагают её более широкое применение. В перспективе имплантаты могут:

помогать пациентам после инсульта восстанавливать речь;

поддерживать зрение у людей с нарушениями;

исследовать возможность передачи навыков или воспоминаний.

Для медицины это открывает новые горизонты — от восстановления утраченных функций до принципиально новых способов взаимодействия человека и технологий.

Значение для пациентов

Даже простые действия вроде проверки электронной почты или общения в социальных сетях становятся достижимыми для людей с тяжёлыми ограничениями. Это меняет не только их образ жизни, но и восприятие собственных возможностей.

"Эти технологии могут кардинально улучшить качество жизни людей с параличом", — отмечают исследователи.

На пути к медицине будущего

Каждая новая операция позволяет команде Neuralink собирать ценные данные о том, как технологии "мозг-компьютер" работают в реальных условиях. Чем больше таких клинических случаев, тем ближе момент, когда они смогут стать частью стандартной медицинской практики.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

