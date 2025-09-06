Герпес теряет главное оружие: мини-антитела из альпаки переписывают правила заражения

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирус простого герпеса на протяжении десятилетий считался одним из самых коварных: он поселяется в организме навсегда, а активируется в моменты, когда иммунитет ослаблен. Но учёные из Германии нашли способ остановить его на раннем этапе — с помощью особых антител, полученных от альпаки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Альпака и вирус

Герпес: от "безобидной простуды" до угрозы жизни

Каждый год более 40 миллионов человек сталкиваются с инфекцией, вызванной вирусом герпеса. Для большинства это всего лишь неприятные высыпания, но для новорождённых и людей с ослабленной иммунной системой болезнь может оказаться смертельно опасной.

Вирус способен поражать центральную нервную систему, а главное — он скрывается в нервных клетках и "просыпается" вновь и вновь.

Как вирус проникает в клетки

Ключ к заражению — процесс слияния оболочки вируса с мембраной клетки. За это отвечает особый белок — гликопротеин B (gB). Он словно пружина: накапливает энергию и меняет форму, чтобы объединить две мембраны. Именно этот этап долгое время оставался недосягаемым для лекарств.

Технология под микроскопом

Исследователи из Гамбурга и Геттингена применили криоэлектронную микроскопию и компьютерное моделирование, чтобы рассмотреть gB в момент готовности к "слиянию". Такой подход позволил выделить уязвимые участки белка, которые можно блокировать.

Почему именно альпака

Для создания антител учёные выбрали альпаку по кличке Макс. В отличие от человека, у верблюдовых структура антител проще, и из них в лаборатории можно получить нанотела — крошечные молекулы, которые легко проникают в труднодоступные места белка.

После иммунизации альпаки белком gB у неё взяли кровь и выделили нанотела, идеально подходящие для блокировки вируса.

Как работают нанотела

Эти мини-антитела связываются с gB и не дают белку изменять форму. В результате мембраны не могут слиться, и вирус теряет способность проникать в клетку.

"Наши результаты показывают, что нанотело блокирует изменение формы белка. Без этого шага мембраны не могут сливаться, и вирус не заражает клетку", — пояснил руководитель проекта Кей Грюневальд.

Испытания и результаты

Эксперименты подтвердили эффективность нанотел против двух типов вируса герпеса: HSV-1 (вызывает высыпания на губах) и HSV-2 (генитальный герпес). Причём результат сохранялся даже при очень низких концентрациях вещества. Это делает новый подход перспективным как для лечения активной инфекции, так и для профилактики.

Кому это особенно важно

Нанотела могут защитить наиболее уязвимые группы — младенцев, пациентов с ВИЧ, онкологических больных и людей после трансплантаций.

"Нанотела могут быть использованы не только для дополнения существующих лекарств для лечения герпесных инфекций. В будущем они также могут защитить людей, подверженных риску от инфекции герпеса или рецидива скрытой инфекции", — отметил ведущий исследователь Бенджамин Фоллмер.

Перспектива новых методов терапии

Существующие лекарства способны подавлять вирус лишь на стадии активной инфекции, но не мешают ему "дремать" в организме. Новый метод вмешивается в самый первый шаг заражения, что открывает дорогу профилактическому применению.

Для медицины это может стать прорывом: от средств, которые лишь гасят симптомы, к терапии, способной предотвратить саму инфекцию.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

