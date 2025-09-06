Крошечный чип берёт на себя роль роговицы: зрение возвращается без доноров

Крошечный глазной чип, представленный совместно дубайской компанией Xpanceo и итальянской Intra-Ker, может полностью изменить подход к лечению слепоты, вызванной повреждениями роговицы. Новый прототип внутриглазного имплантата обходит мутные или рубцовые ткани, проецируя картинку прямо на сетчатку.
Для миллионов людей, которые ждут пересадку роговицы, это может стать шансом вернуть зрение без донорской ткани.
Имплантат основан на связке "умных" очков и микродисплея внутри глаза. Очки фиксируют изображение с помощью встроенной камеры и передают его на крошечный экран размером около 5,6 мм, заключённый в герметичную капсулу. Далее система проецирует изображение через микрооптику прямо на сетчатку.
Таким образом, сигнал минует роговицу, и мозг получает картинку так, будто роговица здорова.
Для передачи данных используются те же беспроводные протоколы, что Xpanceo применяет в своих проектах по созданию "умных" контактных линз.
Разработка уже прошла серию базовых проверок. Сначала устройство работало в условиях, имитирующих внутреннюю среду глаза. Затем прототип был имплантирован в донорский глаз человека. В результате на сетчатке удалось зафиксировать различимые изображения, что стало подтверждением жизнеспособности концепции.
Клинические испытания на пациентах планируется начать в течение ближайших двух лет.
Роговица — один из самых часто пересаживаемых человеческих органов. Но даже при существующих технологиях ежегодно проводится около 185 тысяч трансплантаций, тогда как по оценкам специалистов более 12 миллионов человек по всему миру нуждаются в этой операции.
Таким образом, электронный имплантат может стать инженерной альтернативой донорской пересадке и серьёзным шагом к решению глобального дефицита тканей.
Несмотря на первые успехи, создатели устройства подчёркивают, что впереди остаётся большой объём работы. Необходимо:
Разработчики отмечают, что операция по установке чипа, по их замыслу, должна быть не сложнее стандартной хирургии на роговице. Однако это ещё предстоит доказать в ходе клинических испытаний.
"С таким большим количеством людей, ожидающими трансплантации роговицы, мы рассматриваем это как начало новой эры", — сказал доктор Валентин Волков (Xpanceo).
"До настоящего времени внедрение электронных имплантатов в передний сегмент глаза не давало положительных результатов", — отметил профессор Массимо Бусин (Intra-Ker).
По мнению специалистов, массовое внедрение технологии возможно лишь после успешного завершения клинических испытаний, получения регуляторных разрешений и подтверждения долговременной безопасности. Если эти условия будут выполнены, чип может стать настоящим прорывом в офтальмологии.
Разработка Xpanceo и Intra-Ker демонстрирует переход от традиционной трансплантации к высокотехнологичной инженерной медицине. И хотя до практического использования ещё остаётся путь, первые шаги указывают на возможность появления принципиально нового подхода к восстановлению зрения.
Уточнения
Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός "глаз" + λόγος "учение") — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
