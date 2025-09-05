Привычка, которая убьёт ваши зубы: почему стакан воды с лимоном по утрам — это ловушка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Здоровье

Многие начинают утро со стакана воды с лимоном, считая это универсальной оздоровительной привычкой. Такой напиток действительно может положительно повлиять на пищеварение, но при определённых условиях способен и навредить.

Вода с лимоном
Фото: https://i.pinimg.com/originals/05/3c/9b/053c9b99cdad041bd8553928a562a2d1.jpg
Вода с лимоном

Как лимонная вода действует на желудок

В малых количествах лимонная кислота стимулирует выработку желудочного сока. Это улучшает процесс переваривания пищи и способствует более быстрому обмену веществ. Дополнительный плюс — мягкое очищение желудка: напиток помогает избавиться от остатков пищи и уменьшает риск вздутия.

"В малых дозах лимонная кислота стимулирует выработку желудочного сока", — отмечают гастроэнтерологи.

Когда стоит быть осторожнее

Если у человека повышенная кислотность, гастрит или язвенная болезнь, лимонная вода может вызвать жжение, боль или общий дискомфорт. Поэтому врачи советуют обязательно разбавлять сок большим количеством воды, снижая агрессивное действие кислоты.

При употреблении натощак важно прислушиваться к реакции организма. Если появляются неприятные ощущения, от привычки лучше отказаться или заменить её более щадящими вариантами.

Дополнительные эффекты

Лимонный сок усиливает усвоение железа и витаминов, особенно если в рационе много растительных продуктов. Некоторые люди отмечают, что после введения этой привычки улучшается аппетит и исчезает чувство тяжести после еды — это связано с активацией ферментативных процессов.

Влияние на зубы

Есть и ещё один нюанс: кислота может постепенно разрушать зубную эмаль. Чтобы снизить риск, специалисты рекомендуют пить лимонную воду через трубочку и после — обязательно полоскать рот. Такой простой приём помогает сохранить здоровье зубов даже при регулярном употреблении напитка.

Лимонная вода — не чудо-средство, а лишь один из элементов здорового питания. Её польза зависит от дозировки, регулярности и индивидуальных особенностей организма. Для одних она станет лёгким стимулом пищеварения, для других — источником неприятных симптомов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
