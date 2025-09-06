Сарай на даче скрывает смертельный риск: именно здесь грызуны оставляют коварную инфекцию

На дачных участках скрывается больше опасностей, чем кажется на первый взгляд. Помимо привычных укусов насекомых и риска пищевых отравлений, специалисты всё чаще предупреждают о возможности заражения мышиной лихорадкой. Это заболевание, вызванное хантавирусом, передаётся человеку от грызунов и может протекать крайне тяжело.

Заразиться проще простого

Главная угроза заключается в том, что для инфицирования вовсе не обязательно контактировать с животным напрямую. Опасность несут выделения грызунов — моча, кал и слюна. Попадая в пыль или воду, они становятся источником заражения. Достаточно вдохнуть микроскопические частицы или прикоснуться к загрязнённой поверхности повреждённой кожей, чтобы вирус проник в организм.

"Мышиная лихорадка — это опасное заболевание, которое можно подхватить через пищу или воду, имеющие следы продуктов жизнедеятельности грызунов", — сказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Наибольший риск приходится на дачные и загородные участки, где грызуны чувствуют себя особенно свободно. Летом мыши и полёвки активно ищут еду и нередко появляются в сараях, кладовках, теплицах, а также вблизи источников воды.

Симптомы болезни

Опасность заболевания заключается в его коварстве. На начальной стадии оно может никак себя не проявлять. Позднее у заражённого повышается температура, появляется озноб, головные боли и ломота в теле.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что развитие болезни может сопровождаться геморрагическим синдромом. У пациента появляются кровоизлияния на коже, слизистых оболочках и даже в моче. В тяжёлых случаях отмечаются внутренние кровотечения.

Опасность заболевания

Хантавирусы поражают прежде всего почки, что ведёт к тяжёлым осложнениям. У некоторых пациентов развивается острая почечная недостаточность, требующая госпитализации и интенсивного лечения.

Вспышки мышиной лихорадки нередко фиксируются в регионах, где велика численность грызунов. Например, после дождливого лета или тёплой зимы популяция мышей возрастает, и риск заражения у дачников увеличивается.

Профилактика

Медики подчёркивают, что главная мера защиты — это санитария и контроль численности грызунов.

"Профилактика в этом случае — истребление грызунов, соблюдение санитарных норм", — отметил Георгий Викулов.

Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты рекомендуют:

использовать перчатки при уборке помещений и садовых построек;

не прикасаться к мышам и их трупам голыми руками;

хранить продукты питания в закрытых контейнерах;

своевременно убирать мусор и пищевые отходы;

применять мышеловки и капканы.

Особое внимание следует уделить воде. Для приготовления пищи и питья стоит использовать только проверенные источники или фильтрованную жидкость.

Первая помощь

При появлении первых симптомов — высокой температуры, болей в мышцах и признаков интоксикации — нужно незамедлительно обратиться к врачу. Самолечение в случае с хантавирусом может быть опасным: только специалист способен назначить правильную терапию и вовремя выявить осложнения.

Даже если болезнь протекает в лёгкой форме, она может оставить последствия для здоровья почек. Поэтому игнорировать признаки инфекции недопустимо.

