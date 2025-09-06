Турция манит солнцем, но встречает обезвоживанием и жаром: курортный кошмар в разгар сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Здоровье

Туристический сезон в Турции оказался омрачён тревожными сообщениями о массовых случаях кишечных заболеваний. По словам экспертов, ситуация остаётся неопределённой: часть специалистов говорит о вспышке холеры, другие уверены, что речь идёт о более привычных ротавирусах или энтеровирусах.

Эпедимия холера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эпедимия холера

Подозрения на скрытую эпидемию

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что масштабы происходящего в Турции занижаются, а власти намеренно не раскрывают всю правду.

"Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры", — сказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, ещё два месяца назад начали поступать сведения о холерных вибрионах, а сегодня больницы переполнены пациентами с тяжёлыми кишечными инфекциями.

Метод передачи вируса

Основным источником заражения считается вода. В редких случаях инфекция может передаваться при контакте с больным человеком. Болезнь опасна тем, что быстро приводит к обезвоживанию организма. Для лечения используют антибиотики и специальные регидратационные растворы, восстанавливающие баланс жидкости и солей.

Возбудитель холеры — бактерия Vibrio cholerae. Она особенно активна при температуре воды около +13 градусов. Этот микроорганизм распространён не только в Турции, но и в некоторых районах России и Центральной Азии.

Опыт прошлых лет

История показывает, что холера возвращается с пугающей регулярностью. С начала XX века мир пережил шесть пандемий, примерно с десятилетними интервалами. Седьмая пандемия, вызванная штаммом Эль-Тор, стартовала в 1960 году и периодически вспыхивает в разных странах до сих пор.

Последний раз крупное распространение болезни фиксировалось в августе 2025 года в Нигерии, где умерли не менее восьми человек, а более двухсот смогли поправиться. В России последняя эпидемия датируется 1994 годом: тогда из Турции был завезён вирус, заразивший около 1,2 тысячи человек.

Альтернативные версии

Однако не все специалисты согласны с версией о масштабной холере. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова, считает, что клиническая картина больше напоминает ротавирус или энтеровирус.

"Это полная ерунда и даже, может быть, дезинформация. Скорее всего, в турецких бассейнах "завелись" банальные энтеровирусы либо ротавирусы", — заявил инфекционист Владимир Никифоров.

Он подчеркнул, что холера сопровождается в первую очередь диареей и рвотой, но не повышением температуры, тогда как у туристов наблюдается именно жар. Кроме того, он советует избегать бассейнов, предпочитая морскую воду, где концентрация вирусов крайне мала.

Смешанная картина

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Георгий Викулов занимает промежуточную позицию. По его словам, в Турции действительно фиксируются разные инфекции: часть случаев связана с холерой, а часть — с энтеровирусами.

"Да, действительно зафиксированы случаи кишечных инфекций, среди которых есть случаи холеры, а также энтеровирусной инфекции", — сказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

Эксперт отметил, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, и среди заболевших есть российские граждане.

Дополнительные угрозы

Ситуацию в Турции осложняет и то, что в стране недавно подтвердили первый случай оспы обезьян (mpox). По данным ВОЗ, вирус был выявлен в конце августа, и уже зафиксированы тысячи пациентов.

Таким образом, туристам приходится сталкиваться сразу с несколькими эпидемиологическими рисками. Одни учёные утверждают, что речь идёт о холере, другие — о более распространённых кишечных вирусах, но факт остаётся фактом: российские туристы массово обращаются за медицинской помощью.

Для туристов

Пока единого мнения о характере вспышки нет, эксперты сходятся в одном: осторожность необходима. Туристам советуют внимательно следить за качеством воды и пищи, избегать бассейнов и при первых симптомах обращаться к врачу.

Уточнения

Холе́ра — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
