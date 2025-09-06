Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие считают, что диета — это быстрый путь к стройности. Но специалисты предупреждают: неправильно подобранный рацион способен не только не принести пользы, но и серьёзно подорвать психическое здоровье.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Потеря доверия к себе

Когда человек следует жёстким правилам диеты, он часто игнорирует естественные сигналы организма — чувство голода, насыщения, тягу к определённым продуктам. Постепенно это приводит к тому, что человек перестаёт понимать собственные потребности.

В итоге возникает опасная установка: "Я не могу доверять себе, только таблице калорий или запретам". Такое ощущение бьёт не только по питанию, но и по другим сферам жизни.

Социальная изоляция и депрессия

Диета редко ограничивается только тарелкой. Многие начинают отказываться от встреч с друзьями, боятся походов в кафе или застолий — лишь бы не сорваться.

Последствия:

  • снижение количества общения;
  • ощущение одиночества;
  • рост тревожности;
  • риск депрессивных состояний.

Расстройства пищевого поведения

Строгие ограничения мешают телу и мозгу работать согласованно. Сигналы голода подавляются, чувство насыщения притупляется. На этом фоне могут развиваться:

  • компульсивное переедание;
  • орторексия (навязчивая фиксация на "правильной еде");
  • булимия или анорексия.

Эти состояния нередко начинаются с "невинной" диеты и перерастают в хроническую проблему.

Почему важно слушать тело

  • Еда должна быть не наказанием, а источником энергии и удовольствия.
  • Организм сам подсказывает, когда и сколько ему нужно, важно научиться различать эти сигналы.
  • Баланс между питанием и психикой достигается не строгими ограничениями, а разумной корректировкой рациона.

Здоровая альтернатива строгим диетам

  • Гибкое питание: нет жёстких запретов, есть правило "всё можно, но в меру".
  • Сбалансированный рацион: сочетание белков, жиров и углеводов без исключения целых групп продуктов.
  • Интуитивное питание: доверие сигналам голода и насыщения.
  • Фокус на образ жизни: сон, физическая активность, снижение стресса важны не меньше, чем сама еда.

Неправильная диета — это не просто риск срыва, а угроза для психики. Она может привести к утрате доверия к себе, социальной изоляции и даже развитию расстройств пищевого поведения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
