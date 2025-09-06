Этот витамин оказался не только спасением для костей: его дефицит ломает сон и дарит бессонные ночи

Бессонница часто ассоциируется со стрессом, переутомлением или хроническими болезнями. Однако исследования последних лет показывают: в числе возможных причин может быть и дефицит витамина D. Этот жирорастворимый витамин играет куда более значимую роль, чем принято думать: он влияет не только на кости и иммунитет, но и на качество сна.
Особенность витамина D в том, что организм способен синтезировать его сам под действием солнца. Дополнительно он поступает из продуктов — яичных желтков, жирной рыбы, печени, грибов и молочных продуктов.
С возрастом способность кожи вырабатывать витамин снижается, а у людей с хроническими болезнями печени, почек и ЖКТ риск дефицита особенно высок.
Учёные выяснили, что у людей с низким уровнем витамина D:
Объяснение простое: витамин D участвует в выработке мелатонина, гормона сна. Его рецепторы находятся в тех отделах мозга, которые регулируют цикл бодрствования и засыпания. Недостаток витамина мешает полноценному синтезу мелатонина — результатом становится трудность с засыпанием и поверхностный сон.
Вывод: витамин D может оказывать положительное влияние на сон, но доказательства пока противоречивы.
Да. При слишком высоких дозах уровень мелатонина ночью снижается. Есть данные, что у людей, получавших около 4000 МЕ в сутки, снижалась ночная секреция "гормона сна". Итог — усиление бессонницы.
Поэтому самостоятельный приём больших доз небезопасен: важно сначала сдать анализ крови и обсудить результаты с врачом.
Оптимальная стратегия: проверить уровень по анализу крови и восполнять его под контролем врача.
Уточнения
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
