Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вчера — удобство, сегодня — угроза: почему багажник на крыше превратился в проблему
Картофельное пюре как шёлк: австрийский шеф открыл главный секрет идеальной текстуры
Финансовый сектор атакуют: ЛДПР предлагает забрать у банков львиную долю прибыли
Лосьон перед сывороткой: что это, зачем он нужен и какие ошибки чаще всего совершают
Сантиметр смерти для чеснока: садоводы годами теряют урожай из-за этой простой мелочи
Сухорукова в Брате озвучил актёр с идентичным голосом: у Балабанова была на это причина
Кровавая луна сентября: где можно увидеть финальное лунное затмение этого года
Этот простой совет поможет отдохнуть в самолёте: проверьте перед полётом
Когда приручённые становятся врагами: обезьяны начали войны против людей — эволюция на глазах

Этот витамин оказался не только спасением для костей: его дефицит ломает сон и дарит бессонные ночи

Здоровье

Бессонница часто ассоциируется со стрессом, переутомлением или хроническими болезнями. Однако исследования последних лет показывают: в числе возможных причин может быть и дефицит витамина D. Этот жирорастворимый витамин играет куда более значимую роль, чем принято думать: он влияет не только на кости и иммунитет, но и на качество сна.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Почему витамин D важен для организма

  • укрепляет костную ткань и снижает риск остеопороза;
  • поддерживает работу мышц и иммунной системы;
  • участвует в работе мозга и эмоциональной стабильности;
  • регулирует уровень энергии и обмен веществ.

Особенность витамина D в том, что организм способен синтезировать его сам под действием солнца. Дополнительно он поступает из продуктов — яичных желтков, жирной рыбы, печени, грибов и молочных продуктов.

С возрастом способность кожи вырабатывать витамин снижается, а у людей с хроническими болезнями печени, почек и ЖКТ риск дефицита особенно высок.

Как дефицит витамина D отражается на сне

Учёные выяснили, что у людей с низким уровнем витамина D:

  • чаще наблюдается короткая продолжительность сна;
  • сон становится менее глубоким и более прерывистым;
  • появляется дневная сонливость.

Объяснение простое: витамин D участвует в выработке мелатонина, гормона сна. Его рецепторы находятся в тех отделах мозга, которые регулируют цикл бодрствования и засыпания. Недостаток витамина мешает полноценному синтезу мелатонина — результатом становится трудность с засыпанием и поверхностный сон.

Что говорят исследования

  • Китайский обзор показал прямую связь между дефицитом витамина D и нарушением сна.
  • Иранское исследование: у участников с расстройствами сна после двух месяцев приёма витамина D улучшилось качество сна и уменьшилось время засыпания.
  • Норвежская работа с четырёхмесячным наблюдением не выявила заметных улучшений.

Вывод: витамин D может оказывать положительное влияние на сон, но доказательства пока противоречивы.

Может ли избыток витамина D навредить

Да. При слишком высоких дозах уровень мелатонина ночью снижается. Есть данные, что у людей, получавших около 4000 МЕ в сутки, снижалась ночная секреция "гормона сна". Итог — усиление бессонницы.

Поэтому самостоятельный приём больших доз небезопасен: важно сначала сдать анализ крови и обсудить результаты с врачом.

Как безопасно поддерживать уровень витамина D

  • Солнце: 15-20 минут прогулки в ясный день достаточны для синтеза витамина, но загорать специально врачи не рекомендуют.
  • Продукты: рыба (лосось, тунец, сельдь), яйца, печень, молочные продукты и грибы.
  • Лекарственные формы: самый надёжный вариант восполнения дефицита. Предпочтение лучше отдавать препаратам, а не БАДам, поскольку они проходят строгий контроль качества.

Оптимальная стратегия: проверить уровень по анализу крови и восполнять его под контролем врача.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Ужас в дворах США: зомби-белки из ужастика, стали реальностью — выглядят страшнее любого кино
Недвижимость дочери экс-руководителя снова в продаже: кто осмелится купить квартиру
Тревога душит сильнее работы: эти техники дыхания снимут стресс без лекарств и побочных эффектов
Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии
Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной
Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой
Осень меняет дом быстрее, чем календарь: тепло и уют приходят вместе с текстилем
Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы
Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.