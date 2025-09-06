Засыпаете днем на ходу? Наука раскрыла, почему одни падают от усталости, а другие полны сил

Каждому знакомо желание прикорнуть после обеда или тяжесть век во время скучного совещания. Но когда сонливость становится невыносимой и мешает работе, учебе и личной жизни — это уже не просто "усталость", а чрезмерная дневная сонливость. Новое исследование американских учёных помогло понять, почему одни люди засыпают на ходу, а другие остаются бодрыми.
Исследователи из Mass General Brigham и Beth Israel Deaconess изучили кровь более 6000 участников Hispanic Community Health Study. В фокусе — 877 метаболитов, молекул, которые отражают обмен веществ.
Исследование показало любопытную связь между диетой и сонливостью:
По оценкам медиков, от 10 до 25% итальянцев страдают от чрезмерной дневной сонливости. Но ситуация схожа и в других странах.
Сонливость днём — это не всегда про "лень" или скучное совещание. Это может быть сигнал от организма, связанный с работой обмена веществ, гормонами и даже нашим меню.
Учёные планируют клинические исследования, чтобы проверить, смогут ли добавки с омега-3 и омега-6 реально снизить риск сонливости. А пока можно сделать вывод: послеобеденный сон клонит нас не только из-за кофеина или плотного обеда, но и из-за биохимии, прописанной в нашей крови.
Уточнения
Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
