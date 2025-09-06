Засыпаете днем на ходу? Наука раскрыла, почему одни падают от усталости, а другие полны сил

Каждому знакомо желание прикорнуть после обеда или тяжесть век во время скучного совещания. Но когда сонливость становится невыносимой и мешает работе, учебе и личной жизни — это уже не просто "усталость", а чрезмерная дневная сонливость. Новое исследование американских учёных помогло понять, почему одни люди засыпают на ходу, а другие остаются бодрыми.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Сонливость под микроскопом: что нашли учёные

Исследователи из Mass General Brigham и Beth Israel Deaconess изучили кровь более 6000 участников Hispanic Community Health Study. В фокусе — 877 метаболитов, молекул, которые отражают обмен веществ.

Учёные выделили 7 ключевых молекул, напрямую связанных с дневной сонливостью.

Оказалось, что проблема кроется не только в недосыпе или усталости, но и в генетике, гормонах и питании.

Продукты, которые влияют на бодрость

Исследование показало любопытную связь между диетой и сонливостью:

Исследование показало любопытную связь между диетой и сонливостью:

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты (рыба, оливковое масло, орехи, семена) снижали риск сонливости. Недаром они — основа средиземноморской диеты.

Тирамин, содержащийся в ферментированных и выдержанных продуктах (сыры, колбасы, красное вино), наоборот, усиливал склонность ко сну — особенно у мужчин.

Прогестерон и другие гормональные факторы также оказались причастны: они влияют на выработку мелатонина, гормона сна.

Почему это важно

По оценкам медиков, от 10 до 25% итальянцев страдают от чрезмерной дневной сонливости. Но ситуация схожа и в других странах.

Хроническая сонливость не безобидна: она повышает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Что можно сделать уже сейчас

Добавить в рацион рыбу, орехи и семена как источник омега-3 и омега-6.

Ограничить потребление выдержанных сыров, копчёностей и алкоголя.

Следить за гормональным фоном (особенно женщинам в период гормональных перестроек).

Обратить внимание на качество сна ночью — хроническое недосыпание многократно усиливает проблему.

Главное открытие

Сонливость днём — это не всегда про "лень" или скучное совещание. Это может быть сигнал от организма, связанный с работой обмена веществ, гормонами и даже нашим меню.

Учёные планируют клинические исследования, чтобы проверить, смогут ли добавки с омега-3 и омега-6 реально снизить риск сонливости. А пока можно сделать вывод: послеобеденный сон клонит нас не только из-за кофеина или плотного обеда, но и из-за биохимии, прописанной в нашей крови.

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

