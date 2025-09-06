От витаминов до кариеса один глоток: этот напиток лишает зубы защиты, если пить его неправильно

Фруктовые соки давно находятся под подозрением у стоматологов. Их кислоты и сахара обвиняют в разрушении эмали и развитии кариеса. Но новое исследование Университета Портсмута, опубликованное в журнале PLOS One, показывает: не всё так однозначно.
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый сок
Что проверяли учёные
В эксперименте участвовали 32 взрослых добровольца. Сначала они в течение минуты полоскали рот яблочным соком, затем повторяли процедуру с обычной водой. После этого специалисты анализировали состав слюны и её защитные свойства.
Что произошло со слюной после сока
Слюна стала менее скользкой
Учёные зафиксировали повышение коэффициента трения: это значит, что сок на время "выключает" её смазывающий эффект.
Уменьшилось количество защитных белков
Содержание иммуноглобулинов, цистатинов и карбоангидразы, которые укрепляют эмаль и помогают бороться с микробами, снизилось.
Иными словами, сразу после глотка сока зубы действительно остаются без полноценной защиты.
Но есть и хорошая новость
Через 10 минут показатели вернулись к норме. Состав слюны полностью восстановился, а защитные механизмы начали работать так же эффективно, как и до эксперимента.
Что это значит для нас
Несколько глотков фруктового сока не нанесут серьёзного вреда зубам, если употреблять напиток умеренно.
Опасность возникает, если пить сок в течение всего дня маленькими порциями: слюна просто не успеет восстановить защитные функции.
Наибольшую угрозу представляют сладкие пакетированные соки с добавленным сахаром — они дольше задерживаются во рту и усиливают действие кислот.
Как снизить риск для зубов
Пейте соки во время еды, а не в промежутках.
Используйте трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью.
После сока сполосните рот водой, но не чистите зубы сразу: щётка может повредить размягчённую кислотой эмаль.
Не злоупотребляйте — стакан свежевыжатого сока раз в день достаточно, чтобы получить витамины и не перегружать зубы кислотами.
Наш организм умеет быстро восстанавливать баланс, но постоянное "обливание" зубов соком действительно грозит кариесом и повреждением эмали.
Уточнения
Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
