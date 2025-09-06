От витаминов до кариеса один глоток: этот напиток лишает зубы защиты, если пить его неправильно

Фруктовые соки давно находятся под подозрением у стоматологов. Их кислоты и сахара обвиняют в разрушении эмали и развитии кариеса. Но новое исследование Университета Портсмута, опубликованное в журнале PLOS One, показывает: не всё так однозначно.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсиновый сок

Что проверяли учёные

В эксперименте участвовали 32 взрослых добровольца. Сначала они в течение минуты полоскали рот яблочным соком, затем повторяли процедуру с обычной водой. После этого специалисты анализировали состав слюны и её защитные свойства.

Что произошло со слюной после сока

Слюна стала менее скользкой

Учёные зафиксировали повышение коэффициента трения: это значит, что сок на время "выключает" её смазывающий эффект.

Уменьшилось количество защитных белков

Содержание иммуноглобулинов, цистатинов и карбоангидразы, которые укрепляют эмаль и помогают бороться с микробами, снизилось.

Иными словами, сразу после глотка сока зубы действительно остаются без полноценной защиты.

Но есть и хорошая новость

Через 10 минут показатели вернулись к норме. Состав слюны полностью восстановился, а защитные механизмы начали работать так же эффективно, как и до эксперимента.

Что это значит для нас

Несколько глотков фруктового сока не нанесут серьёзного вреда зубам, если употреблять напиток умеренно.

Опасность возникает, если пить сок в течение всего дня маленькими порциями: слюна просто не успеет восстановить защитные функции.

Наибольшую угрозу представляют сладкие пакетированные соки с добавленным сахаром — они дольше задерживаются во рту и усиливают действие кислот.

Как снизить риск для зубов

Пейте соки во время еды, а не в промежутках.

Используйте трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью.

После сока сполосните рот водой, но не чистите зубы сразу: щётка может повредить размягчённую кислотой эмаль.

Не злоупотребляйте — стакан свежевыжатого сока раз в день достаточно, чтобы получить витамины и не перегружать зубы кислотами.

Наш организм умеет быстро восстанавливать баланс, но постоянное "обливание" зубов соком действительно грозит кариесом и повреждением эмали.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

