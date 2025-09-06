Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Стройность вне времени: простые привычки, которые работают и в 20, и в 60 лет
Не кладите это в морозилку: 5 продуктов, которые вы испортите заморозкой
Марс раскрыл тайну своего ядра: учёные в шоке от новых данных
Как часто нужно стричь волосы на самом деле: ответ, который всех удивит
Оттенки, которые сделают детскую комнату невыносимой для ребёнка: список запретов и правил
Трагедия, пережившая века: ультрафиолет открыл миру гибель существ, которым не удалось взлететь
Деревня-лабиринт с видом на Средиземное море: где увидеть самый яркий закат Корсики
Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

От витаминов до кариеса один глоток: этот напиток лишает зубы защиты, если пить его неправильно

2:26
Здоровье

Фруктовые соки давно находятся под подозрением у стоматологов. Их кислоты и сахара обвиняют в разрушении эмали и развитии кариеса. Но новое исследование Университета Портсмута, опубликованное в журнале PLOS One, показывает: не всё так однозначно.

Апельсиновый сок
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый сок

Что проверяли учёные

В эксперименте участвовали 32 взрослых добровольца. Сначала они в течение минуты полоскали рот яблочным соком, затем повторяли процедуру с обычной водой. После этого специалисты анализировали состав слюны и её защитные свойства.

Что произошло со слюной после сока

Слюна стала менее скользкой

  • Учёные зафиксировали повышение коэффициента трения: это значит, что сок на время "выключает" её смазывающий эффект.

Уменьшилось количество защитных белков

  • Содержание иммуноглобулинов, цистатинов и карбоангидразы, которые укрепляют эмаль и помогают бороться с микробами, снизилось.

Иными словами, сразу после глотка сока зубы действительно остаются без полноценной защиты.

Но есть и хорошая новость

Через 10 минут показатели вернулись к норме. Состав слюны полностью восстановился, а защитные механизмы начали работать так же эффективно, как и до эксперимента.

Что это значит для нас

  • Несколько глотков фруктового сока не нанесут серьёзного вреда зубам, если употреблять напиток умеренно.
  • Опасность возникает, если пить сок в течение всего дня маленькими порциями: слюна просто не успеет восстановить защитные функции.
  • Наибольшую угрозу представляют сладкие пакетированные соки с добавленным сахаром — они дольше задерживаются во рту и усиливают действие кислот.

Как снизить риск для зубов

  • Пейте соки во время еды, а не в промежутках.
  • Используйте трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью.
  • После сока сполосните рот водой, но не чистите зубы сразу: щётка может повредить размягчённую кислотой эмаль.
  • Не злоупотребляйте — стакан свежевыжатого сока раз в день достаточно, чтобы получить витамины и не перегружать зубы кислотами.

Наш организм умеет быстро восстанавливать баланс, но постоянное "обливание" зубов соком действительно грозит кариесом и повреждением эмали.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Бум 2000-х или стильное переосмысление? Тонкие брови снова актуальны
42% скачок: экспорт нефти из Азово-Черноморского бассейна достиг пика
Осенний уют своими руками: 5 секретов преображения дома без лишних трат
Kewpie своими руками: 3 секрета идеального японского майонеза — вкус, как из ресторана
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.