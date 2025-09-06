Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Боль под рёбрами — слева или справа — редко бывает случайной. Этот симптом способен указывать как на банальные проблемы с пищеварением, так и на серьёзные заболевания печени, поджелудочной железы, почек или желчных протоков. Игнорировать такие сигналы не стоит: именно они помогают вовремя выявить неполадки в организме.

Боль под рёбрами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль под рёбрами

Где болит — там и причина? Не всегда так просто

Подрёберная область — это верхняя часть живота, где расположены жизненно важные органы.

  • Боль справа чаще всего связана с работой печени, желчного пузыря или желчных протоков.
  • Боль слева может указывать на панкреатит, колит или проблемы с почками.
  • Дискомфорт с обеих сторон нередко связан с кишечными газами или воспалительными процессами.

Основные причины боли под рёбрами

Газы и колит

  • Обычные пузырьки воздуха в кишечнике способны спровоцировать сильный дискомфорт. Вздутие, урчание и резкие спазмы нередко принимают за серьёзную патологию.

Камни в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь — частая причина боли справа. Камни могут:

  • долго никак себя не проявлять;
  • вызывать желчную колику — резкую боль, отдающую в спину и плечо, которая длится от нескольких минут до нескольких часов;
  • провоцировать осложнения: холецистит (инфекция пузыря) или холангит (воспаление желчных протоков с высокой температурой и желтухой).

Эти состояния опасны для жизни и требуют срочной медицинской помощи.

Заболевания печени

Тяжесть и тянущая боль справа могут сигнализировать об увеличении печени (гепатомегалии). Причинами становятся:

  • сердечная недостаточность (кровь застаивается в печени),
  • опухоли (как доброкачественные, так и злокачественные),
  • воспалительные процессы.

Воспаление поджелудочной железы (панкреатит)

  • Боль слева под рёбрами может быть связана с воспалением поджелудочной. Она часто сопровождается тошнотой, рвотой и опоясывающими ощущениями.

Почечные колики

  • Камни в почках вызывают резкие боли, которые могут отдавать под рёбра, в поясницу и даже в пах.

Другие состояния

  • Иногда боль под рёбрами сигнализирует о туберкулёзе, кистах или опухолях почек и желудочно-кишечного тракта.

Какие обследования помогут

Первый шаг — визит к врачу. Обычно назначают:

  • УЗИ брюшной полости - для поиска камней, новообразований, признаков воспаления;
  • анализ крови - проверяют печёночные показатели (трансаминазы, билирубин, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза).

Если результаты в норме, часто речь идёт о кишечных проблемах. Но при отклонениях требуется более глубокая диагностика.

Когда нужно обращаться к врачу срочно

  • Резкая, нестерпимая боль, мешающая дышать.
  • Боль с высокой температурой и ознобом.
  • Желтуха (пожелтение кожи и глаз).
  • Многократная рвота.
  • Сильный упадок сил.

В таких случаях не ждите — вызывайте скорую помощь.

Как лечат

  • Камни в желчном пузыре: если они не вызывают дискомфорта, вмешательство не нужно. При коликах назначают удаление пузыря (холецистэктомию).
  • Острый холецистит или холангит: обязательная госпитализация, антибиотики, иногда экстренная операция.
  • Заболевания печени: лечение зависит от причины — от терапии сердечной недостаточности до онкологического вмешательства.
  • Панкреатит: строгая диета, препараты для снятия воспаления, в тяжёлых случаях — стационар.
  • Кишечные газы: корректировка питания, отказ от переедания и газированных напитков.

Иногда причина банальна, но нередко за дискомфортом скрываются заболевания, требующие срочной помощи. Поэтому при повторяющихся или резких болях лучше перестраховаться и обратиться к врачу.

Ребро́ (лат. costa, др.-греч. πλευρά) — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от позвоночника к грудине и составляющих грудную клетку у позвоночных животных

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
