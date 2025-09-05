Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой паспорт здоровья меняет правила игры — старение больше не будет прежним
Раскрыта важная польза лишнего веса для пожилых людей
Мозг путает сигналы: вот почему человек чихает на солнце — простое решение проблемы
Настал конец эпохи Леви в Тоттенхэме: 50 миллионов фунтов стерлингов и один трофей
Суеверие разрешает бояться, но не убивать: вот для чего паук в доме нужен живым, а не мёртвым
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.

Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку

Здоровье

Учёные из Китая пришли к выводу, что определенная музыка может спасти от укачивания.

Наушники
Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Наушники

Для этого были исследованы данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 30 человек.

Учёные создали для участников эксперимента условия, имитирующие вождение. В это же время была построена модель распознавания укачивания.

Оказалось, что отлично против укачивания работает тихая и радостная музыка. А кому-то даже больше помогала грустная или страстная музыка.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет
Наука и техника
Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона
Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием
Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.
Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.