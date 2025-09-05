Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку

Учёные из Китая пришли к выводу, что определенная музыка может спасти от укачивания.

Для этого были исследованы данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 30 человек.

Учёные создали для участников эксперимента условия, имитирующие вождение. В это же время была построена модель распознавания укачивания.

Оказалось, что отлично против укачивания работает тихая и радостная музыка. А кому-то даже больше помогала грустная или страстная музыка.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

