Раскрыта важная польза лишнего веса для пожилых людей

Американские учёные считают, что лишний вес у пожилых людей помогает избежать деменции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина в футболке

Исследователи сопоставили изменения данных физического и ментального здоровья большой группы людей старше 60 лет. Оказалось, что избыточный вес снижает риск развития деменции на 14%, а ожирение — на 19%.

Однако это касается только тех людей, которые поправлялись в среднем и пожилом возрасте.

Кстати, в большинстве случаев когнитивные расстройства были замечены у людей, которые с возрастом теряли вес.

