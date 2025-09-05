Раскрыта важная польза лишнего веса для пожилых людей

Американские учёные считают, что лишний вес у пожилых людей помогает избежать деменции.
Исследователи сопоставили изменения данных физического и ментального здоровья большой группы людей старше 60 лет. Оказалось, что избыточный вес снижает риск развития деменции на 14%, а ожирение — на 19%.
Однако это касается только тех людей, которые поправлялись в среднем и пожилом возрасте.
Кстати, в большинстве случаев когнитивные расстройства были замечены у людей, которые с возрастом теряли вес.
Уточнения
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
