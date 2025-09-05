Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настал конец эпохи Леви в Тоттенхэме: 50 миллионов фунтов стерлингов и один трофей
Суеверие разрешает бояться, но не убивать: вот для чего паук в доме нужен живым, а не мёртвым
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона

Мозг путает сигналы: вот почему человек чихает на солнце — простое решение проблемы

Здоровье

Дело не в аллергии и не в простуде, человек чихает, глядя на солнце, из-за нервной системы, рассказал невролог Луис Птачек.

Аллергия у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аллергия у девушки

В большинстве случаев чихание происходит в ответ на раздражение слизистой носа, но в случае с ярким светом мозг "путает" сигналы и дает команду к резкому сокращению диафрагмы.

Это явление не несет вред, но в некоторых случаях оно может представлять опасность. Например, для летчика, когда он делает трудный маневр, или водителя, который выезжает из темного тоннеля на ярко освещенную дорогу. Чтобы в такие моменты не чихнуть, стоить только надеть солнцезащитные очки.

Уточнения

Чиха́нье чиха́ние, стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Экономика и бизнес
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона
Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием
Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.
Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.