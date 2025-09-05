Мозг путает сигналы: вот почему человек чихает на солнце — простое решение проблемы

Дело не в аллергии и не в простуде, человек чихает, глядя на солнце, из-за нервной системы, рассказал невролог Луис Птачек.
В большинстве случаев чихание происходит в ответ на раздражение слизистой носа, но в случае с ярким светом мозг "путает" сигналы и дает команду к резкому сокращению диафрагмы.
Это явление не несет вред, но в некоторых случаях оно может представлять опасность. Например, для летчика, когда он делает трудный маневр, или водителя, который выезжает из темного тоннеля на ярко освещенную дорогу. Чтобы в такие моменты не чихнуть, стоить только надеть солнцезащитные очки.
Уточнения
Чиха́нье чиха́ние, стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.
