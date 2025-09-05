Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование

Здоровье

На сколько опасны сахарозаменители? Оказалось, что они старят мозг минимум на 1,5 года.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Также они могут повлиять на снижение когнитивных функций.

Учёные проанализировали данные более 12 тысяч взрослых. За участниками эксперимента следили 8 лет.

Те, кто добавлял в пищу низкокалорийные подсластители, теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным их употреблением.

Особенный вред мозгу несут аспартам, сахарин, ацесульфам-K, эритрит, сорбит и ксилит. Чаще всего их соединения можно найти в диетических газировках и энергетиках.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.



