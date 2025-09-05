Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование

На сколько опасны сахарозаменители? Оказалось, что они старят мозг минимум на 1,5 года.
Также они могут повлиять на снижение когнитивных функций.
Учёные проанализировали данные более 12 тысяч взрослых. За участниками эксперимента следили 8 лет.
Те, кто добавлял в пищу низкокалорийные подсластители, теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным их употреблением.
Особенный вред мозгу несут аспартам, сахарин, ацесульфам-K, эритрит, сорбит и ксилит. Чаще всего их соединения можно найти в диетических газировках и энергетиках.
Уточнения
Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.
