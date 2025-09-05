Шоколад – лекарство от тоски? Эксперт развеяла миф о заедании стресса, мешающий похудеть

Многие установки, которые мы сами себе придумываем, зачастую вредят не только нашей фигуре, но и здоровью.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Иногда мысли могут даже мешать сбросить вес. О таких установках, с которыми часто сталкиваются люди, мечтающие похудеть, рассказала психосоматолог Екатерина Тур.

Во-первых никогда нельзя быть уверенным в том, что можно стать стройным благодаря чудо-напитку для похудения или препарату от аппетита. В таком случае можно не просто не похудеть, а значительно навредить своему организму.

По словам эксперта, негативные установки часто прививают с детства. Потом взрослому человек бывает трудно избавиться от навязчивых мыслей, связанных с питанием. Речь идет о правилах, которые ребёнку диктуют бабушки и мамы, и которые он переносит во взрослую жизнь.

"Требования не оставлять еду на тарелке, съедать всё до конца, есть первое, второе и третье, причём обязательно с хлебом многие помнят с детства. И это тоже сломанная нейробиологическая программа", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Во-вторых, забудьте о том, что в сладостях, бургерах и в любой другой еде вы найдите лекарство от плохого настроения.

Например, убеждённость в том, что если вы съедите шоколадку, то вам станет веселее, это заблуждение. Или уверенность, что после чашки кофе вы наконец-то вспомните потерянное ощущение свободы, которое вам так дорого.

Уточнения

Психосома́тика (от др.-греч. ψυχή — душа и σῶμα — тело), психосомати́ческая медици́на — направление в медицинской психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение, исход соматических (телесных) заболеваний.

