Правильная чистка зубов: главная ошибка миллионов — количество пасты не важно

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространенное убеждение, что большое количество зубной пасты улучшает качество чистки, является ошибочным. Как поясняет стоматолог Марьяна Барагунова, эффективность гигиены полости рта зависит не от объема пасты, а от правильной техники чистки.

Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зубная паста

Рекомендуемые нормы количества зубной пасты для чистки

Взрослые: полоска длиной 1 см

полоска длиной 1 см Дети до 3 лет: количество размером с рисовое зерно

количество размером с рисовое зерно Дети 3-6 лет: объем с горошину

Проблемы при неправильном дозировании пасты

Недостаточное количество пасты снижает защитные функции — не образуется фторидная пленка, предохраняющая эмаль от разрушения, и ухудшается удаление налета. Чрезмерное количество создает обильную пену, создавая ложное ощущение чистоты и приводя к преждевременному завершению процедуры.

Ключевые принципы эффективной чистки

Соблюдение временного режима (2 минуты). Правильная техника движений щеткой. Регулярность процедур (2 раза в день). Качественный состав пасты, а не ее количество.

Важно: Избыток абразивных частиц в большом количестве пасты может повредить эмаль и травмировать десны. Качество гигиены определяется тщательностью и продолжительностью чистки, а не объемом используемого средства, напоминает Газета.Ru.

Для достижения оптимального результата следует сосредоточиться на технике чистки и времени процедуры, а не на увеличении количества пасты. Профессионально подобранные средства и правильная методика их применения обеспечивают эффективную профилактику стоматологических заболеваний.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



