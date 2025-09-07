Правильная чистка зубов: главная ошибка миллионов — количество пасты не важно

Распространенное убеждение, что большое количество зубной пасты улучшает качество чистки, является ошибочным. Как поясняет стоматолог Марьяна Барагунова, эффективность гигиены полости рта зависит не от объема пасты, а от правильной техники чистки.
Недостаточное количество пасты снижает защитные функции — не образуется фторидная пленка, предохраняющая эмаль от разрушения, и ухудшается удаление налета. Чрезмерное количество создает обильную пену, создавая ложное ощущение чистоты и приводя к преждевременному завершению процедуры.
Важно: Избыток абразивных частиц в большом количестве пасты может повредить эмаль и травмировать десны. Качество гигиены определяется тщательностью и продолжительностью чистки, а не объемом используемого средства, напоминает Газета.Ru.
Для достижения оптимального результата следует сосредоточиться на технике чистки и времени процедуры, а не на увеличении количества пасты. Профессионально подобранные средства и правильная методика их применения обеспечивают эффективную профилактику стоматологических заболеваний.
Уточнения
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
