Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять травм, которые чаще всего выбивают из колеи любителей самостоятельного спорта
Маленький побег превращается в зелёный щит: секрет розмарина раскрыт
Сладкий яд для мозга: как 7 популярных подсластителей ускоряют его старение
15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной
Забудьте про отбеливатель: плесень уходит навсегда после этих трёх ингредиентов
Топливный шок: цены на бензин растут, дизель замер — что дальше
Положение рук за рулём раскрывает стиль вождения лучше скорости: хват, который снижает усталость, но повышает риск аварии
3-я улица Строителей — вымысел: где на самом деле жили главные герои Иронии судьбы
Сумка вносит хаос или порядок: решающее правило осеннего стиля

Правильная чистка зубов: главная ошибка миллионов — количество пасты не важно

1:45
Здоровье

Распространенное убеждение, что большое количество зубной пасты улучшает качество чистки, является ошибочным. Как поясняет стоматолог Марьяна Барагунова, эффективность гигиены полости рта зависит не от объема пасты, а от правильной техники чистки.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

Рекомендуемые нормы количества зубной пасты для чистки

  • Взрослые: полоска длиной 1 см
  • Дети до 3 лет: количество размером с рисовое зерно
  • Дети 3-6 лет: объем с горошину

Проблемы при неправильном дозировании пасты

Недостаточное количество пасты снижает защитные функции — не образуется фторидная пленка, предохраняющая эмаль от разрушения, и ухудшается удаление налета. Чрезмерное количество создает обильную пену, создавая ложное ощущение чистоты и приводя к преждевременному завершению процедуры.

Ключевые принципы эффективной чистки

  1. Соблюдение временного режима (2 минуты).
  2. Правильная техника движений щеткой.
  3. Регулярность процедур (2 раза в день).
  4. Качественный состав пасты, а не ее количество.

Важно: Избыток абразивных частиц в большом количестве пасты может повредить эмаль и травмировать десны. Качество гигиены определяется тщательностью и продолжительностью чистки, а не объемом используемого средства, напоминает Газета.Ru.

Для достижения оптимального результата следует сосредоточиться на технике чистки и времени процедуры, а не на увеличении количества пасты. Профессионально подобранные средства и правильная методика их применения обеспечивают эффективную профилактику стоматологических заболеваний.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Последние материалы
Этот соус удивляет сочетанием нежности и яркого вкуса даже искушённых сладкоежек
Ошибка на старте пробежки, из-за которой даже короткая дистанция может обернуться травмой
Уборка без химии: два простых ингредиента меняют правила игры
410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.