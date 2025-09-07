Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Боли в спине у детей часто связаны с двумя основными факторами: неправильно организованным рабочим местом и недостаточной физической активностью.

По словам ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заура Хатшукова, ключевое значение имеет соответствие мебели росту ребенка — слишком высокий или низкий стол и стул заставляют принимать неестественные позы, приводя к перенапряжению мышц.

Критические моменты организации пространства

  • Стол и стул должны соответствовать росту ребенка.
  • Ноги должны уверенно стоять на полу, а не висеть в воздухе.
  • Локти свободно лежать на столе без поднимания плеч.
  • Спина сохранять естественный изгиб.

Важность физической активности

Ежедневная зарядка или ОФП помогают поддерживать суставы и мышцы в здоровом состоянии, подчеркивает Газета.Ru.

"Чтобы не болели суставы и спина, нужно делать ОФП или обычную зарядку. Те суставы, которые у нас есть, их нужно двигать в тех плоскостях, в которых они в норме двигаются", — заметил врач.

Достаточно простых упражнений:

  • Вращения и подъемы рук.
  • Наклоны вперед-назад и в стороны.
  • Круговые движения суставами.
  • Простые упражнения для ног.

Тревожные сигналы

Если при правильно подобранной мебели и достаточной активности жалобы сохраняются, необходимо обратиться к врачу. Постоянные боли могут указывать на проблемы с позвоночником, требующие профессиональной диагностики.

Профилактика болей в спине у детей — это комплексный подход, сочетающий эргономичную организацию рабочего места, регулярную физическую активность и своевременное обращение к специалистам при сохранении симптомов.

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
