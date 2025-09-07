Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель

Боли в спине у детей часто связаны с двумя основными факторами: неправильно организованным рабочим местом и недостаточной физической активностью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ домашнее задание

По словам ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заура Хатшукова, ключевое значение имеет соответствие мебели росту ребенка — слишком высокий или низкий стол и стул заставляют принимать неестественные позы, приводя к перенапряжению мышц.

Критические моменты организации пространства

Стол и стул должны соответствовать росту ребенка.

Ноги должны уверенно стоять на полу, а не висеть в воздухе.

Локти свободно лежать на столе без поднимания плеч.

Спина сохранять естественный изгиб.

Важность физической активности

Ежедневная зарядка или ОФП помогают поддерживать суставы и мышцы в здоровом состоянии, подчеркивает Газета.Ru.

"Чтобы не болели суставы и спина, нужно делать ОФП или обычную зарядку. Те суставы, которые у нас есть, их нужно двигать в тех плоскостях, в которых они в норме двигаются", — заметил врач.

Достаточно простых упражнений:

Вращения и подъемы рук.

Наклоны вперед-назад и в стороны.

Круговые движения суставами.

Простые упражнения для ног.

Тревожные сигналы

Если при правильно подобранной мебели и достаточной активности жалобы сохраняются, необходимо обратиться к врачу. Постоянные боли могут указывать на проблемы с позвоночником, требующие профессиональной диагностики.

Профилактика болей в спине у детей — это комплексный подход, сочетающий эргономичную организацию рабочего места, регулярную физическую активность и своевременное обращение к специалистам при сохранении симптомов.

