Почему онкологи бьют тревогу: лишний вес — прямой путь к раку репродуктивных органов у женщин

Ожирение стало неинфекционной эпидемией современности, значительно повышающей риски развития онкологических заболеваний. Согласно данным онкогинеколога Радмира Ахмерова, 30% случаев рака репродуктивных органов у женщин связаны с избыточной массой тела.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

"Лишний вес повышает риск развития онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, в первую очередь это рак молочной железы, тела матки (эндометрия) и яичников", — сказал Ахмеров.

Ключевые механизмы влияния ожирения на онкологию

Гормональный дисбаланс. Жировая ткань накапливает эстрогены, избыток которых стимулирует рост злокачественных опухолей молочной железы, эндометрия и яичников. Иммуносупрессия. У пациентов с ожирением резко снижается выработка макрофагов — клеток, уничтожающих раковые клетки и патогены. Проблемы с лечением. Плотная жировая ткань вокруг опухолей затрудняет доступ химиопрепаратов, снижая эффективность терапии.

Особенности течения болезни

У пациенток с ИМТ > 30 опухоли репродуктивных органов отличаются агрессивным поведением и быстрым развитием. Клинические случаи показывают частые рецидивы и необходимость сложного комбинированного лечения, пишет Газета.Ru.

Перспективы лечения

Современная онкология делает ставку на таргетную и иммунотерапию, которые:

Точечно уничтожают раковые клетки

Активируют ослабленный иммунитет

Позволяют контролировать динамику роста опухолей

Профилактика

Борьба с лишним весом — не вопрос эстетики, а необходимое условие сохранения здоровья. Поддержание нормального ИМТ снижает риски развития онкологических заболеваний и улучшает прогноз при их лечении.

Осознание взаимосвязи между ожирением и раком позволяет не только разрабатывать более эффективные методы лечения, но и подчеркивает важность превентивных мер, направленных на поддержание здорового веса.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

