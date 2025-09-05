Уверены, что правильно питаетесь? Миф о пользе этих продуктов развеян

Популярные представления о "здоровом" питании часто не соответствуют реальности. В беседе с Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова развеяла распространенные мифы о продуктах и рационе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка завтракает кашей

Эксперт отметила, что популярные пищевые сочетания и привычки часто переоцениваются и могут быть не так полезны, как считается.

"Классическое сочетание гречки с кефиром значительно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому его ценность часто преувеличена", — пояснила Гончарова.

Еще один миф — необходимость пить большое количество воды.

"Водно-солевой обмен у здорового человека регулируется физиологически. Жажда и естественное выделение жидкости обеспечивают баланс, поэтому чрезмерное потребление воды может быть вредным", — пояснила Гончарова.

Она подчеркнула, что ограничение рациона монопродуктами, например только киноа или только зеленой гречкой, также не приносит пользы.

"Слишком однообразное питание приводит к дефициту важных веществ. Чем разнообразнее рацион, тем лучше для здоровья", — отметила эксперт.

Она развеяла и распространенное заблуждение о сале: свежее сало является источником селена и полезных жиров, которые необходимы для синтеза иммунных клеток, поддержания барьерных функций мембран и образования гормонов, включая половые.

"Существует также мнение, что кофе повышает давление. На самом деле он способствует его нормализации: снижает повышенное давление за счет улучшения диуреза и повышает пониженное, нормализуя тонус сосудов", — заключила Гончарова.