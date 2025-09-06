Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Споры о том, какие яйца полезнее — белые или коричневые, ведутся давно. На полках магазинов они стоят рядом, но покупатели часто выбирают по цвету скорлупы, а не по сути.

Фото: pixabay.com by RENATOK is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Откуда берётся разный цвет

Цвет яиц зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца несут, как правило, белые куры и бройлеры, которых чаще разводят ради мяса. Коричневые яйца дают породистые несушки, выращенные ради высокой яйценоскости.

Есть ли разница в составе

Большинство исследований подтверждает: существенных различий в питательной ценности нет.

  • Учёный Тро Буй из Корнельского колледжа отметил, что состав белых и коричневых яиц практически идентичен.
  • В университете Кагосима (Япония) нашли в коричневых яйцах немного больше омега-3, но разница настолько мала, что на здоровье она почти не влияет.

Вкус и прочность скорлупы

Вкус зависит не от цвета, а от корма. Чем разнообразнее рацион кур, тем насыщеннее вкус яйца.

Миф о том, что коричневые яйца крепче, не подтверждается. Толщина и прочность скорлупы зависят в первую очередь от возраста курицы: молодые несушки дают более крепкие яйца.

Почему цена выше

Коричневые яйца стоят дороже не потому, что полезнее, а потому что породы кур, которые их несут, сложнее и дороже в содержании.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
