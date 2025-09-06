Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели

Споры о том, какие яйца полезнее — белые или коричневые, ведутся давно. На полках магазинов они стоят рядом, но покупатели часто выбирают по цвету скорлупы, а не по сути.

Откуда берётся разный цвет

Цвет яиц зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца несут, как правило, белые куры и бройлеры, которых чаще разводят ради мяса. Коричневые яйца дают породистые несушки, выращенные ради высокой яйценоскости.

Есть ли разница в составе

Большинство исследований подтверждает: существенных различий в питательной ценности нет.

Учёный Тро Буй из Корнельского колледжа отметил, что состав белых и коричневых яиц практически идентичен.

из Корнельского колледжа отметил, что состав белых и коричневых яиц практически идентичен. В университете Кагосима (Япония) нашли в коричневых яйцах немного больше омега-3, но разница настолько мала, что на здоровье она почти не влияет.

Вкус и прочность скорлупы

Вкус зависит не от цвета, а от корма. Чем разнообразнее рацион кур, тем насыщеннее вкус яйца.

Миф о том, что коричневые яйца крепче, не подтверждается. Толщина и прочность скорлупы зависят в первую очередь от возраста курицы: молодые несушки дают более крепкие яйца.

Почему цена выше

Коричневые яйца стоят дороже не потому, что полезнее, а потому что породы кур, которые их несут, сложнее и дороже в содержании.

