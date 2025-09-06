Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели

Споры о том, какие яйца полезнее — белые или коричневые, ведутся давно. На полках магазинов они стоят рядом, но покупатели часто выбирают по цвету скорлупы, а не по сути.
Цвет яиц зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца несут, как правило, белые куры и бройлеры, которых чаще разводят ради мяса. Коричневые яйца дают породистые несушки, выращенные ради высокой яйценоскости.
Большинство исследований подтверждает: существенных различий в питательной ценности нет.
Вкус зависит не от цвета, а от корма. Чем разнообразнее рацион кур, тем насыщеннее вкус яйца.
Миф о том, что коричневые яйца крепче, не подтверждается. Толщина и прочность скорлупы зависят в первую очередь от возраста курицы: молодые несушки дают более крепкие яйца.
Коричневые яйца стоят дороже не потому, что полезнее, а потому что породы кур, которые их несут, сложнее и дороже в содержании.
Уточнения
