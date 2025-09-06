Музыка превращает дорогу в лекарство: укачивание отступает без таблеток

Порой длительные поездки на машине, автобусе, поезде или корабле превращаются в настоящее испытание. Одни спокойно читают или работают в дороге, другие же страдают от головокружения и тошноты, а лекарства помогают далеко не всем. Кроме того, медикаменты нередко вызывают сонливость, что лишает путешествия удовольствия.

В поисках альтернативы китайские учёные решили проверить, способна ли музыка облегчить неприятные симптомы.

Как проходил эксперимент

Исследование проводилось в Юго-Западном университете Китая. В нём участвовали 30 добровольцев с умеренной склонностью к укачиванию. Каждый из них садился в симулятор вождения, где создавались условия, провоцирующие дискомфорт.

Участников разделили на шесть групп. Четыре из них слушали разную музыку, одна группа оставалась без музыкального сопровождения, а у последней тест завершался ещё до того, как появлялась тошнота. Чтобы понять, как реагирует мозг, все испытуемые носили ЭЭГ-шапочки, фиксирующие электрическую активность.

Музыка против таблеток

Результаты оказались неожиданными. Весёлые мелодии (поп и рок с быстрым ритмом) снижали проявления укачивания почти на 57,3%. Спокойная музыка — классика и лёгкий джаз — показала близкий результат: 56,7%. Энергичные треки справлялись чуть хуже — 48,3%.

Для сравнения: у тех, кто не слушал музыку, облегчение составило 43,3%, а грустные композиции показали худший результат — всего 40%.

Почему это работает

Учёные объясняют эффект по-разному. Весёлые мелодии отвлекают внимание и активируют систему вознаграждения мозга, а мягкая музыка снижает напряжение, усиливающее тошноту. Грустные же треки, напротив, усугубляют неприятные ощущения.

"Мягкая музыка снижает напряжение, усиливающее укачивание, а веселая отвлекает внимание, активируя систему вознаграждения мозга. Грустная музыка может, наоборот, усилить дискомфорт", — поясняют исследователи.

Что показали ЭЭГ

Электроэнцефалография позволила увидеть, как изменяется работа мозга. При появлении тошноты активность затылочной доли падала, а по мере восстановления возвращалась к норме. Это подтвердило, что музыка действительно влияет на восприятие дискомфорта.

Универсальное средство для путешествий

Главное преимущество метода — его доступность. Не нужны дорогие препараты и нет побочных эффектов. Достаточно включить плейлист с правильной музыкой — и поездка может пройти намного легче.

Автор исследования Цицзун Юэ отмечает, что эффект применим ко всем видам транспорта — от автомобилей до самолётов и кораблей.

"Основываясь на наших данных, люди с симптомами укачивания могут слушать веселую или мягкую музыку, чтобы облегчить состояние. Эти результаты применимы к разным видам транспорта — автомобилям, самолетам и морским судам", — сказал автор исследования Цицзун Юэ.

Конечно, музыка не избавит от укачивания полностью, но способна заметно облегчить его проявления. Для тех, кто плохо переносит препараты или просто хочет обойтись без них, это может стать настоящим спасением. Главное — правильно подобрать плейлист: весёлый или расслабляющий.

