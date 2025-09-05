Невидимый союзник организма найден: фруктовый пигмент заставляет клетки охотиться на болезнь

Исследователи из США сделали неожиданное открытие: вещество, известное своей пользой для зрения, оказалось способно активизировать иммунитет в борьбе с раковыми клетками. Речь идёт о зеаксантине — каротиноиде, который в большом количестве содержится в овощах, фруктах и зелени.

Как зеаксантин влияет на иммунитет

Учёные обнаружили, что зеаксантин усиливает работу CD8+ Т-клеток — одного из ключевых элементов защитной системы организма. Эти клетки ответственны за распознавание и уничтожение опухолевых структур.

Под действием каротиноида рецепторы Т-клеток становятся более чувствительными, что повышает их активность, способность вырабатывать цитокины и эффективно атаковать раковые клетки.

"Мы были удивлены, узнав, что зеаксантин, поддерживающий здоровье глаз, также усиливает антиопухолевый иммунитет", — заявил старший автор работы Джинг Чен.

Эксперименты на животных и клетках человека

В опытах на лабораторных мышах исследователи заметили замедление роста опухолей при введении зеаксантина в рацион. Чтобы подтвердить эффект, они протестировали человеческие Т-клетки, модифицированные для распознавания антигенов опухолей.

Результат оказался впечатляющим: клетки с зеаксантином эффективнее уничтожали такие агрессивные формы рака, как меланома, множественная миелома и глиобластома.

Какие продукты богаты зеаксантином

Этот каротиноид содержится в привычных продуктах:

фруктах — персиках, манго, абрикосах, нектаринах, мандаринах, хурме, киви, дыне;

овощах и зелени — шпинате, брокколи, капусте, моркови, тыкве, сладком перце, зелёном горошке и фасоли;

продуктах животного происхождения — в частности, в яичном желтке и авокадо.

Таким образом, добавляя эти продукты в повседневный рацион, человек получает не только пользу для зрения, но и потенциальную поддержку иммунитета.

Другие вещества с похожим эффектом

Помимо зеаксантина, команда из лаборатории Чена обратила внимание на транс-ваценовую кислоту — соединение, содержащееся в молочных продуктах и мясе. Учёные отметили, что оно также способно усиливать работу Т-клеток, хотя действует через другие механизмы.

Эти данные показывают, что как растительные, так и животные продукты могут положительно влиять на иммунное здоровье.

Ограничения и перспективы

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчёркивают: работа находится на ранней стадии. Эксперименты пока проведены только на животных и клеточных моделях. Для подтверждения пользы зеаксантина при лечении онкологических заболеваний необходимы масштабные клинические испытания.

"Наши выводы открывают новое поле в пищевой иммунологии, исследуя, как компоненты диеты влияют на иммунную систему на молекулярном уровне. С дальнейшими исследованиями мы сможем найти соединения, которые сделают лечение рака более эффективным и доступным", — добавил Джинг Чен.

Почему это открытие важно

Иммунотерапия уже сегодня считается одним из самых перспективных методов борьбы с онкологией. Она направлена на то, чтобы активизировать собственную защитную систему организма против опухолей. Если натуральные компоненты пищи смогут усиливать её действие, это сделает лечение более безопасным и в перспективе доступным для большего числа пациентов.

Новые данные открывают перспективы создания диетических стратегий, способных поддерживать традиционные методы лечения. В будущем, возможно, список продуктов с "иммуномодулирующим эффектом" станет важной частью профилактики и терапии онкологических заболеваний.

