Невидимый союзник организма найден: фруктовый пигмент заставляет клетки охотиться на болезнь

Исследователи из США сделали неожиданное открытие: вещество, известное своей пользой для зрения, оказалось способно активизировать иммунитет в борьбе с раковыми клетками. Речь идёт о зеаксантине — каротиноиде, который в большом количестве содержится в овощах, фруктах и зелени.
Учёные обнаружили, что зеаксантин усиливает работу CD8+ Т-клеток — одного из ключевых элементов защитной системы организма. Эти клетки ответственны за распознавание и уничтожение опухолевых структур.
Под действием каротиноида рецепторы Т-клеток становятся более чувствительными, что повышает их активность, способность вырабатывать цитокины и эффективно атаковать раковые клетки.
"Мы были удивлены, узнав, что зеаксантин, поддерживающий здоровье глаз, также усиливает антиопухолевый иммунитет", — заявил старший автор работы Джинг Чен.
В опытах на лабораторных мышах исследователи заметили замедление роста опухолей при введении зеаксантина в рацион. Чтобы подтвердить эффект, они протестировали человеческие Т-клетки, модифицированные для распознавания антигенов опухолей.
Результат оказался впечатляющим: клетки с зеаксантином эффективнее уничтожали такие агрессивные формы рака, как меланома, множественная миелома и глиобластома.
Этот каротиноид содержится в привычных продуктах:
Таким образом, добавляя эти продукты в повседневный рацион, человек получает не только пользу для зрения, но и потенциальную поддержку иммунитета.
Помимо зеаксантина, команда из лаборатории Чена обратила внимание на транс-ваценовую кислоту — соединение, содержащееся в молочных продуктах и мясе. Учёные отметили, что оно также способно усиливать работу Т-клеток, хотя действует через другие механизмы.
Эти данные показывают, что как растительные, так и животные продукты могут положительно влиять на иммунное здоровье.
Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчёркивают: работа находится на ранней стадии. Эксперименты пока проведены только на животных и клеточных моделях. Для подтверждения пользы зеаксантина при лечении онкологических заболеваний необходимы масштабные клинические испытания.
"Наши выводы открывают новое поле в пищевой иммунологии, исследуя, как компоненты диеты влияют на иммунную систему на молекулярном уровне. С дальнейшими исследованиями мы сможем найти соединения, которые сделают лечение рака более эффективным и доступным", — добавил Джинг Чен.
Иммунотерапия уже сегодня считается одним из самых перспективных методов борьбы с онкологией. Она направлена на то, чтобы активизировать собственную защитную систему организма против опухолей. Если натуральные компоненты пищи смогут усиливать её действие, это сделает лечение более безопасным и в перспективе доступным для большего числа пациентов.
Новые данные открывают перспективы создания диетических стратегий, способных поддерживать традиционные методы лечения. В будущем, возможно, список продуктов с "иммуномодулирующим эффектом" станет важной частью профилактики и терапии онкологических заболеваний.
Уточнения
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.