Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным

Невидимый союзник организма найден: фруктовый пигмент заставляет клетки охотиться на болезнь

4:03
Здоровье

Исследователи из США сделали неожиданное открытие: вещество, известное своей пользой для зрения, оказалось способно активизировать иммунитет в борьбе с раковыми клетками. Речь идёт о зеаксантине — каротиноиде, который в большом количестве содержится в овощах, фруктах и зелени.

Фрукты и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи

Как зеаксантин влияет на иммунитет

Учёные обнаружили, что зеаксантин усиливает работу CD8+ Т-клеток — одного из ключевых элементов защитной системы организма. Эти клетки ответственны за распознавание и уничтожение опухолевых структур.

Под действием каротиноида рецепторы Т-клеток становятся более чувствительными, что повышает их активность, способность вырабатывать цитокины и эффективно атаковать раковые клетки.

"Мы были удивлены, узнав, что зеаксантин, поддерживающий здоровье глаз, также усиливает антиопухолевый иммунитет", — заявил старший автор работы Джинг Чен.

Эксперименты на животных и клетках человека

В опытах на лабораторных мышах исследователи заметили замедление роста опухолей при введении зеаксантина в рацион. Чтобы подтвердить эффект, они протестировали человеческие Т-клетки, модифицированные для распознавания антигенов опухолей.

Результат оказался впечатляющим: клетки с зеаксантином эффективнее уничтожали такие агрессивные формы рака, как меланома, множественная миелома и глиобластома.

Какие продукты богаты зеаксантином

Этот каротиноид содержится в привычных продуктах:

  • фруктах — персиках, манго, абрикосах, нектаринах, мандаринах, хурме, киви, дыне;
  • овощах и зелени — шпинате, брокколи, капусте, моркови, тыкве, сладком перце, зелёном горошке и фасоли;
  • продуктах животного происхождения — в частности, в яичном желтке и авокадо.

Таким образом, добавляя эти продукты в повседневный рацион, человек получает не только пользу для зрения, но и потенциальную поддержку иммунитета.

Другие вещества с похожим эффектом

Помимо зеаксантина, команда из лаборатории Чена обратила внимание на транс-ваценовую кислоту — соединение, содержащееся в молочных продуктах и мясе. Учёные отметили, что оно также способно усиливать работу Т-клеток, хотя действует через другие механизмы.

Эти данные показывают, что как растительные, так и животные продукты могут положительно влиять на иммунное здоровье.

Ограничения и перспективы

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчёркивают: работа находится на ранней стадии. Эксперименты пока проведены только на животных и клеточных моделях. Для подтверждения пользы зеаксантина при лечении онкологических заболеваний необходимы масштабные клинические испытания.

"Наши выводы открывают новое поле в пищевой иммунологии, исследуя, как компоненты диеты влияют на иммунную систему на молекулярном уровне. С дальнейшими исследованиями мы сможем найти соединения, которые сделают лечение рака более эффективным и доступным", — добавил Джинг Чен.

Почему это открытие важно

Иммунотерапия уже сегодня считается одним из самых перспективных методов борьбы с онкологией. Она направлена на то, чтобы активизировать собственную защитную систему организма против опухолей. Если натуральные компоненты пищи смогут усиливать её действие, это сделает лечение более безопасным и в перспективе доступным для большего числа пациентов.

Новые данные открывают перспективы создания диетических стратегий, способных поддерживать традиционные методы лечения. В будущем, возможно, список продуктов с "иммуномодулирующим эффектом" станет важной частью профилактики и терапии онкологических заболеваний.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным
Невидимый союзник организма найден: фруктовый пигмент заставляет клетки охотиться на болезнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.