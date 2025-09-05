Скрип в коленях звучит страшно, но врачи нашли в нём меньше угрозы, чем казалось

Порой скрип или хруст в коленях пугает сильнее, чем боль. Кажется, что суставы вот-вот "сломаются" или начинается артрит. Однако исследования показывают: не всегда подобные звуки сигнализируют о надвигающихся проблемах.

Ученые из Университета Ла Троба (Австралия) попытались выяснить, насколько опасна крепитация — медицинский термин для обозначения характерного треска или щелчков в коленях.

Что показало исследование

В проекте участвовали 112 человек с медианным возрастом 28 лет, которым провели реконструкцию передней крестообразной связки. За пациентами наблюдали пять лет: фиксировали жалобы на боль, наличие крепитации и оценивали состояние хрящей с помощью МРТ через год и затем через пять лет после операции.

"Мы обнаружили, что у пациентов с крепитацией коленного сустава частота дефектов хряща в области надколенника была более чем в два с половиной раза выше на начальном этапе, сопровождаясь болью и снижением функции", — отметил физиотерапевт Жамон Кауч.

Однако в последующие годы ученые не нашли связи между крепитацией и ухудшением состояния. Несмотря на то что пациенты с хрустом чаще испытывали дискомфорт в первый год, через четыре года разницы с контрольной группой уже не наблюдалось.

Почему колени скрипят так часто

По оценкам специалистов, до 41% населения сталкивается с подобным явлением, включая людей без травм и боли. Ранее считалось, что такой симптом может быть ранним сигналом остеоартрита, особенно у пациентов после операций на колене. Но новые данные показывают: сам по себе звук не обязательно связан с болезнью.

Примечательно, что ещё раньше та же исследовательская команда установила: 36% людей без боли также жалуются на периодический хруст в коленях — почти столько же, сколько в общей популяции.

Когда стоит насторожиться

Хотя крепитация не считается прямым предвестником артрита, игнорировать её полностью тоже не стоит. Особенно у людей с перенесённым разрывом ПКС, ведь в их случае риск развития остеоартрита в будущем выше.

Эксперты советуют наблюдать за сопутствующими проявлениями:

боль в суставе;

появление отёка;

ограничение подвижности.

Если хотя бы один из этих симптомов присутствует, стоит обратиться к врачу.

Советы для здоровья коленей

Поддерживать суставы в хорошем состоянии помогают регулярные тренировки и активный образ жизни. Особенно полезны укрепляющие упражнения для мышц ног, которые снимают нагрузку с коленных суставов.

Для тех, кто занимается бегом или восстанавливается после травм, важно соблюдать баланс: избегать чрезмерных нагрузок, но и не отказываться полностью от движения. Умеренная активность стимулирует кровообращение, улучшает питание хрящей и помогает дольше сохранять колени здоровыми.

Что важно запомнить

Крепитация колена — распространённое и зачастую безвредное явление. Она может доставлять психологический дискомфорт, но не является прямым предвестником серьёзных болезней. Главное — следить за сопутствующими симптомами и вовремя обращаться за консультацией.

