Пропущенный завтрак подрывает скелет: как привычка влияет на остеопороз

2:14
Здоровье

С возрастом всё чаще поднимается вопрос не только о спорте, но и о питании. Оказывается, привычки приёма пищи напрямую связаны с состоянием костей. Новое исследование показало: отказ от завтрака и поздние ужины повышают вероятность переломов и развитие остеопороза.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

Что показало исследование

Учёные из Endocrine Society изучили образ жизни более 927 тысяч взрослых. В течение двух лет у них зафиксировали свыше 28 тысяч серьёзных переломов.

Результаты оказались тревожными. Люди, регулярно пропускавшие завтрак, сталкивались с переломами на 18 % чаще. Риск для бедра увеличивался на 23 %, для позвоночника — на 13 %, для плечевой кости — на 27 %.

Поздние ужины также вели к проблемам: общая вероятность переломов возрастала на 8 %. При этом для бедра риск увеличивался на 10 %, для позвоночника — на 7 %, для плечевой кости — на 12 %.

Наибольшая опасность была у тех, кто совмещал обе привычки: риск переломов оказывался выше на 23 % по сравнению с людьми, придерживающимися здорового режима.

Почему это опасно

Поздний ужин заставляет организм ночью переваривать пищу вместо восстановления тканей. Это нарушает процессы ремоделирования костей. А пропуск завтрака лишает организм кальция и белков, которые чаще всего поступают с молочными продуктами и яйцами.

"Завтрак обеспечивает организм продуктами, богатыми кальцием, а его пропуск снижает прочность костей", — отметили исследователи.

Недостаток кальция и регулярное смещение режима питания со временем ослабляют костную ткань, делая её более хрупкой.

Сравнение привычек

  • Регулярный завтрак даёт организму кальций, белки и энергию для восстановления костей.

  • Пропуск завтрака увеличивает риск переломов и ускоряет потерю костной массы.

  • Ужин за 3-4 часа до сна помогает организму переключиться на восстановление.

  • Поздние перекусы мешают сну и ухудшают процессы обновления тканей.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте завтрак обязательным приёмом пищи, включайте молочные продукты, яйца, орехи.

  2. Ужинайте за 3-4 часа до сна, избегайте тяжёлой пищи.

  3. Добавляйте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D: йогурт, творог, рыбу.

  4. Используйте миндаль, брокколи и шпинат как растительные источники кальция.

  5. Следите за режимом сна: полноценный отдых восстанавливает костную ткань не меньше, чем питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск завтрака → дефицит кальция и белка → лёгкий творог с фруктами или йогурт с овсянкой.

  • Поздний ужин → нарушение сна, слабые кости → ужинать лёгким салатом или супом до 20:00.

  • Частые перекусы сладким → набор веса и дефицит микроэлементов → орехи или сухофрукты вместо сладостей.

Если нет времени на завтрак

Можно выбрать быстрые, но полезные варианты: кефир с семенами чиа, банан с йогуртом или цельнозерновой тост с сыром. Даже небольшой перекус с кальцием и белком будет полезнее полного отказа от еды.

Плюсы и минусы соблюдения режима

Плюсы: укрепление костей, профилактика остеопороза, улучшение сна, нормализация обмена веществ.
Минусы: требуется планирование питания и дисциплина, отказ от привычных поздних перекусов может быть психологически сложным.

FAQ

Какой завтрак лучше для здоровья костей

Идеальный вариант — молочные продукты, яйца, орехи и цельнозерновые каши.

Можно ли ужинать мясом

Да, но лучше выбирать постные сорта и не позже, чем за 3-4 часа до сна.

Сколько кальция нужно в день

Взрослому человеку требуется около 1000 мг кальция ежедневно.

Сон и психология

Правильное питание связано с качеством сна. Ранний ужин способствует более глубокому сну, что положительно влияет на психику. Люди, придерживающиеся режима, отмечают меньше тревожности и больше энергии утром.

Три интересных факта

  • Чашка молока покрывает около 30 % дневной нормы кальция.

  • Люди, которые завтракают ежедневно, реже страдают остеопорозом.

  • Дефицит кальция может проявляться не только переломами, но и бессонницей.

Исторический контекст

В древнем Риме завтрак считался обязательным приёмом пищи для воинов, чтобы поддерживать силу костей и мышц. В Китае традиционно ужинали рано, считая, что ночной отдых не должен тратиться на переваривание пищи.

Уточнения

Остеопоро́з - хронически прогрессирующее системное метаболическое заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
