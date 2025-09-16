Тревога не ждёт зрелости: психика молодых рушится под давлением проблем

Понятие кризиса среднего возраста, когда тревожность и стресс считались наиболее сильными в 30-40 лет, уходит в прошлое. Новые данные показывают: сегодня именно молодёжь чаще всего сталкивается с психологическим неблагополучием, тогда как с возрастом уровень тревожности постепенно снижается.

Как изменились тенденции

Масштабные опросы в США, Великобритании и ряде других стран выявили устойчивый тренд: чем старше человек, тем меньше у него уровень стресса. Если раньше графики показывали заметный "горб" в середине жизни, то теперь он исчезает, уступая место плавному снижению тревожности с возрастом.

Почему молодёжи тяжелее

Причина заключается не в том, что пожилые стали счастливее, а в том, что современные подростки и молодые взрослые сталкиваются с большим числом вызовов. В США уровень тревожных и депрессивных состояний среди людей до 25 лет за последние годы вырос настолько, что превысил показатели у старших поколений. Подобные тенденции зафиксированы и в Великобритании, и в международных исследованиях.

Среди ключевых факторов исследователи выделяют:

• давление и зависимость от социальных сетей;

• последствия пандемии и ограничений;

• экономическую нестабильность;

• недостаток доступной психологической помощи.

Эти факторы особенно сильно отражаются на подростках, учащихся и молодых специалистах, усложняя их адаптацию в обществе.

Опасные последствия

Статистика в США подтверждает тревожные выводы: в 2020 году самоубийства стали второй по распространённости причиной смерти среди американцев в возрасте от 10 до 34 лет. В школах фиксируется рост числа учеников с тревожными расстройствами, а также увеличение пропусков занятий по психологическим причинам.

Новый взгляд на психологию счастья

Такие результаты заставляют пересматривать привычные представления в психологии. Литература, где говорилось о кризисе среднего возраста как о самой сложной точке жизни, уже не отражает современную реальность. Наиболее уязвимой группой становятся молодые люди, и именно им требуется наибольшее внимание общества и системы здравоохранения.

Уточнения

Трево́жность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

