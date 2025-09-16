Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Извержение вулкана едва не уничтожило человечество: находки в Южной Африке раскрывают давние тайны
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн

Тревога не ждёт зрелости: психика молодых рушится под давлением проблем

2:29
Здоровье

Понятие кризиса среднего возраста, когда тревожность и стресс считались наиболее сильными в 30-40 лет, уходит в прошлое. Новые данные показывают: сегодня именно молодёжь чаще всего сталкивается с психологическим неблагополучием, тогда как с возрастом уровень тревожности постепенно снижается.

Подростковый бунт
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подростковый бунт

Как изменились тенденции

Масштабные опросы в США, Великобритании и ряде других стран выявили устойчивый тренд: чем старше человек, тем меньше у него уровень стресса. Если раньше графики показывали заметный "горб" в середине жизни, то теперь он исчезает, уступая место плавному снижению тревожности с возрастом.

Почему молодёжи тяжелее

Причина заключается не в том, что пожилые стали счастливее, а в том, что современные подростки и молодые взрослые сталкиваются с большим числом вызовов. В США уровень тревожных и депрессивных состояний среди людей до 25 лет за последние годы вырос настолько, что превысил показатели у старших поколений. Подобные тенденции зафиксированы и в Великобритании, и в международных исследованиях.

Среди ключевых факторов исследователи выделяют:
• давление и зависимость от социальных сетей;
• последствия пандемии и ограничений;
• экономическую нестабильность;
• недостаток доступной психологической помощи.

Эти факторы особенно сильно отражаются на подростках, учащихся и молодых специалистах, усложняя их адаптацию в обществе.

Опасные последствия

Статистика в США подтверждает тревожные выводы: в 2020 году самоубийства стали второй по распространённости причиной смерти среди американцев в возрасте от 10 до 34 лет. В школах фиксируется рост числа учеников с тревожными расстройствами, а также увеличение пропусков занятий по психологическим причинам.

Новый взгляд на психологию счастья

Такие результаты заставляют пересматривать привычные представления в психологии. Литература, где говорилось о кризисе среднего возраста как о самой сложной точке жизни, уже не отражает современную реальность. Наиболее уязвимой группой становятся молодые люди, и именно им требуется наибольшее внимание общества и системы здравоохранения.

Уточнения

Трево́жность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах говорит сама за себя
Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.