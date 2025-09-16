Холод убивает аппетит: эти привычные продукты становятся несъедобными после морозилки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Здоровье

Замораживание — удобный способ сохранить продукты дольше, но далеко не все из них выдерживают низкие температуры без потери вкуса и структуры.

Морозильная камера с продуктами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера с продуктами

Продукты, которые лучше оставить в холодильнике

Некоторые блюда и ингредиенты после разморозки меняют консистенцию, становятся водянистыми или безвкусными, и потому лучше хранить их только в холодильнике.

Жареное и жирное

Блюда, приготовленные во фритюре или с большим количеством масла, в морозильнике теряют свою аппетитную текстуру. После разморозки хрустящая корочка превращается в мягкую и влажную массу, а вкус становится менее выразительным.

Варёные яйца

Цельные варёные яйца после заморозки сильно меняются: белок становится резиновым, а желток — водянистым. Такой продукт неприятен на вкус и не подходит для подачи.

Водянистые овощи

Свежие огурцы, листья салата, редис или другие сочные овощи при замораживании разрушаются на клеточном уровне. После разморозки они теряют форму и превращаются в кашеобразную массу, непригодную для салатов или гарниров.

Нежирные сливки и йогурт

Молочные продукты с низкой жирностью особенно чувствительны к замораживанию. Йогурт после оттаивания расслаивается и становится зернистым или жидким, а сливки с жирностью 1% теряют привычную кремовую структуру. Их лучше хранить в холодильнике и употреблять свежими.

Мягкие сыры

Фета, бри и крем-сыр также не переносят заморозку. После разморозки они становятся водянистыми, теряют нежность и насыщенный вкус, ради которых их обычно и выбирают.

Эти продукты стоит употреблять свежими или хранить в условиях, для которых они подходят лучше всего, чтобы сохранить их вкус и пользу.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
