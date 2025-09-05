Сладкий наркотик: что на самом деле с вами произойдет, если вы откажетесь от сахара

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Резкий отказ от сладкого может вызвать серьезную ломку и нарушения энергетического баланса организма. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Девушка есть пирожное
Фото: https://i.pinimg.com/736x/04/e8/6f/04e86fd57b373a5bb4b35bce96c6dea0.jpg
Девушка есть пирожное

Эксперт пояснила, что сладкое стимулирует выработку гормонов удовольствия и быстро повышает уровень глюкозы в крови, обеспечивая кратковременный прилив энергии. Организм привыкает к постоянной "подпитке" сахаром, а резкий отказ от него вызывает биохимический и психологический стресс.

"Когда человек резко перестает употреблять сладкое, клетки организма недополучают привычный источник энергии, и мозг сигнализирует о дефиците глюкозы. В результате появляются слабость, раздражительность и упадок сил, что напоминает симптомы зависимости", — отметила Соломатина.

Она добавила, что избыточное потребление быстрых углеводов приводит к накоплению жировой ткани, нарушению работы митохондрий и внутриклеточных процессов, а также окислительным повреждениям, которые могут замедлять восстановление и снижать общую энергоэффективность организма.

"Отказ от сладкого сопровождается перестройкой обменных процессов и постепенным обучением организма вырабатывать энергию из нормальной пищи. Первые недели особенно сложны, но этот период необходим для снижения психологической зависимости и восстановления энергетического баланса", — пояснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что для минимизации неприятных симптомов важно корректировать рацион постепенно и принимать микроэлементы, такие как хром и магний, которые поддерживают нормальную работу гормонов и снижают стрессовую нагрузку на организм.

"Даже если отказ от сахара сначала вызывает дискомфорт, постепенное восстановление энергетического баланса позволяет улучшить работу мозга, сосудов и всех систем организма. Важно дать телу время адаптироваться и корректировать питание под контролем специалиста", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
