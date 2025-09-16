Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эксперименты, начатые много лет назад с изучения редкой генетической мутации, неожиданно привели к созданию метода, который способен временно защитить организм от вирусов без выраженных побочных эффектов. Речь идёт о дефиците молекулы ISG15, регулирующей иммунные процессы. Пациенты с такой мутацией оказались особенно уязвимы к бактериальным инфекциям, но при этом демонстрировали необычную устойчивость к вирусам: их иммунные клетки реагировали на грипп, краснуху или ветряную оспу так, что симптомы не проявлялись.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Как возникла идея новой терапии

Этот феномен заинтересовал иммунолога из Колумбийского университета, Дусана Богуновича. Учёный предположил: если удастся воспроизвести подобную иммунную реакцию у других людей, можно создать универсальную защиту от вирусных инфекций. Спустя годы исследований его команда представила результаты, опубликованные в журнале Science Translational Medicine. Экспериментальная терапия показала способность блокировать распространение гриппа и COVID-19 у лабораторных животных.

Механизм действия препарата

Метод оказался довольно простым. Животным закапывали в нос препарат, содержащий 10 фрагментов матричной РНК, упакованных в липидные наночастицы. Такая комбинация проникала в лёгкие и запускала защитный процесс, мешавший вирусам размножаться. В результате течение болезни у хомяков и мышей становилось значительно легче.

Вместо того чтобы подавлять молекулу ISG15, как это происходит при генетическом дефиците, исследователи добились активации 10 ключевых белков, которые отвечают за универсальную антивирусную защиту. Эти белки вырабатываются в небольших дозах и на короткое время, что снижает риск чрезмерного воспаления. Однако даже этого достаточно, чтобы остановить развитие инфекции.

Возможные перспективы

По словам Богуновича, временная стимуляция иммунитета может стать инструментом быстрого реагирования на новые пандемии. Такой подход не мешает формированию естественного долгосрочного иммунитета, а значит, способен дополнить вакцинацию. Сейчас учёные работают над совершенствованием системы доставки препарата, чтобы в будущем сделать терапию доступной для людей.

"Мы смогли вызвать кратковременную, но эффективную антивирусную реакцию", — сказал иммунолог Дусан Богунович.

Новая стратегия даёт надежду на появление средств, которые помогут защититься от инфекций в первые недели их распространения, когда вакцины ещё недоступны.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
