Скрытая угроза для организма: что происходит со здоровьем при дефиците витамина D

1:41
Здоровье

Дефицит витамина D может серьезно сказаться на здоровье, даже если человек не ощущает никаких симптомов. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН), врач-диетолог сети лабораторий Лабквест Дарья Русакова.

Ребенок держит таблетки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок держит таблетки

Эксперт пояснила, что витамин D регулирует работу большинства систем и органов организма, а его недостаток особенно опасен для костной и мышечной системы, иммунитета и работы гормонов.

"У взрослых при дефиците развивается остеопороз, кости становятся хрупкими. У детей возможен рахит, искривление ног, деформация грудной клетки и черепа", — отметила Русакова.

Она добавила, что при тяжелых формах проявляются мышечные боли, а ослабленный иммунитет повышает риск респираторных и вирусных заболеваний, а также аутоиммунных болезней, диабета первого типа и рассеянного склероза.

"Витамин D также влияет на серотонин — гормон счастья, поэтому его недостаток может проявляться хронической усталостью, апатией, тревожностью и сезонной хандрой. Косвенно это повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, а исследования показывают связь с некоторыми видами рака", — продолжила специалист.

Чтобы точно определить уровень витамина D, нужно сдать анализ крови. 

"Не стоит ждать появления симптомов — проверка уровня витамина D позволит вовремя скорректировать его дефицит под контролем лечащего врача", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
