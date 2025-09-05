Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Обращайтесь: Мария Кожевникова заявила, что рядом с ней беременеют даже собаки
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия
Вместо паники — диалог: странный совет стал спасительной инструкцией по выживанию при встрече с кабаном

Натуральнее некуда, а срабатывает хуже конфет: что не так с привычной фруктовой тарелкой

3:02
Здоровье

Фрукты традиционно считаются символом здоровья. Они яркие, ароматные, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Апельсины дарят витамин С, бананы насыщают калием, яблоки помогают пищеварению благодаря клетчатке. Но у этой "витаминной корзины" есть и обратная сторона: чрезмерное увлечение фруктами может стать причиной ожирения и проблем с печенью.

Еда,
Фото: unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License
Еда,

Когда польза превращается во вред

Главный "подводный камень" фруктов — фруктоза. В отличие от глюкозы, она перерабатывается исключительно в печени. Если фруктов слишком много, орган просто не успевает справиться с нагрузкой. В результате возникает риск развития жировой болезни печени — состояния, при котором клетки начинают накапливать жир. Со временем это может привести к воспалению и повреждению тканей.

Кроме того, избыток фруктозы легко трансформируется в лишние килограммы. Ведь, несмотря на натуральность, сахар остаётся сахаром, а его избыток — прямой путь к ожирению и метаболическим нарушениям.

Сколько фруктов — это норма

Мнение о том, что фрукты можно есть "без ограничений", — миф. Диетологи сходятся во мнении: оптимальная норма — 3-4 порции в день.

  • Одна порция — это 80-100 г, примерно с кулак или небольшую горсть.
  • В пересчёте на день это 240-400 г фруктов.
  • Такой объём позволяет получить витамины и клетчатку, но не перегрузить печень.

Пример дневной нормы:

  • яблоко + банан + персик;
  • или апельсин + два киви + небольшая гроздь винограда.

Почему важно есть цельные фрукты

Фруктовые соки, даже "100% натуральные", не равны целому фрукту.

  • В них нет клетчатки, которая замедляет усвоение сахара.
  • Фруктоза из сока попадает в печень слишком быстро, вызывая скачок уровня сахара в крови.
  • Стакан сока может содержать сахар, эквивалентный трём-четырём фруктам, но насытить не так, как яблоко или апельсин.

Поэтому диетологи подчёркивают: лучше жевать фрукт, чем пить его в виде сока.

Как выбрать правильное время и сочетания

Чтобы фрукты работали на здоровье, а не против него:

  • ешьте их в первой половине дня — организм активнее перерабатывает фруктозу;
  • сочетайте с продуктами, богатыми белком или клетчаткой (например, йогурт с ягодами, яблоко с горстью орехов);
  • не используйте фрукты как бесконтрольный перекус "вместо всего";
  • ограничьте виноград, инжир, финики — они особенно богаты сахарами.

Фрукты — не враги и не панацея. Это ценный элемент рациона, но только в умеренных количествах. 3-4 порции в день — золотая середина, которая позволяет получить максимум пользы и избежать перегрузки печени и лишних килограммов.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Экономика и бизнес
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия
Вместо паники — диалог: странный совет стал спасительной инструкцией по выживанию при встрече с кабаном
ДОМ.РФ сигнализирует: ИЖС — новая реальность рынка недвижимости
Небо в тревоге: 92 дрона сбито, секрет российской защиты от атак ВСУ
Научитесь читать свою собаку: три типа скулежа, которые нельзя путать
В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас
Энергия будущего уже здесь: МАГАТЭ оценила уникальный опыт России в атомной энергетике
Этот простой параметр определит, сколько лет прослужит ваш кухонный смеситель
Натуральнее некуда, а срабатывает хуже конфет: что не так с привычной фруктовой тарелкой
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.