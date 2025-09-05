Когда счастье уходит вместе с волосами: шесть признаков, что щитовидка медленно разрушает организм

Щитовидная железа — маленький орган на шее, но именно он управляет процессами, без которых невозможно здоровье и гармония. Она регулирует метаболизм, отвечает за уровень энергии, влияет на настроение, работу сердца и даже женский цикл. Любые сбои в её работе отражаются на теле и внешности, причём первые признаки часто маскируются под усталость или стресс. Но есть несколько тревожных сигналов, которые организм подаёт, когда "орган жизни" начинает работать неправильно.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выпадение волос

Резкие изменения веса

Если стрелка весов упорно движется вверх, даже когда рацион и активность не менялись, это может быть следствием гипотиреоза — замедления обмена веществ из-за нехватки гормонов. А резкая потеря веса при сохранённом или даже усиленном аппетите нередко указывает на гипертиреоз — избыточную активность щитовидки.

Постоянная усталость и упадок сил

Полноценный сон не приносит ощущения отдыха? Это один из самых частых признаков гормональных сбоев. При гипотиреозе появляется ощущение "вечной разбитости", а при гиперфункции железы — нервозность, тревожность и истощение из-за перевозбуждения нервной системы.

Состояние кожи и волос

Щитовидка напрямую влияет на внешний вид:

при гипотиреозе кожа становится сухой, тусклой, появляются трещинки;

волосы становятся ломкими и начинают выпадать;

при гипертиреозе нередко усиливается потливость.

Если косметические процедуры перестали помогать, стоит проверить гормональный фон.

Туман в голове

Проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти и ощущение, что мысли словно "затуманены", — ещё один возможный симптом. При гипотиреозе возникает ощущение сонливости и рассеянности, а при гиперфункции щитовидки — избыточная тревожность и невозможность сосредоточиться.

Сбои в женском цикле

Щитовидка напрямую связана с репродуктивным здоровьем. Нарушения её работы могут приводить к болезненным, нерегулярным или слишком скудным менструациям. Игнорировать такой сигнал нельзя: он влияет не только на самочувствие, но и на репродуктивную функцию.

Сердце и сосуды под ударом

Щитовидные гормоны контролируют сердечно-сосудистую систему:

при гипертиреозе учащается сердцебиение и повышается давление;

при гипотиреозе ритм замедляется, а уровень холестерина растёт.

Это может привести к рискам для сердца, поэтому своевременная диагностика критически важна.

Увеличение щитовидной железы

Заметное уплотнение или увеличение на шее называют зобом. Оно встречается и при недостатке, и при избытке гормонов. Иногда зоб никак себя не проявляет, но может мешать при глотании или вызывать чувство давления в горле.

Что делать при тревожных сигналах

Щитовидная железа редко "кричит" громко, её подсказки тонкие. Но если вы замечаете у себя хотя бы несколько признаков — изменения веса, постоянную усталость, выпадение волос, сбои цикла или сердцебиение — не откладывайте визит к эндокринологу.

Современная диагностика позволяет выявить проблему на ранней стадии и скорректировать её без серьёзных последствий.

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

