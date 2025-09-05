Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Яичный парадокс: США начали импортировать яйца из России
Кровавая Луна окрасит небо — редкое зрелище увидят миллиарды людей: когда смотреть
Осенний фитнес: как сохранить мотивацию, когда за окном дождь и холод
Магазинные Рафаэлло и рядом не стояли: домашний рецепт, который в сто раз вкуснее
Прощай, пробки: Хорватия внедряет электронную оплату за проезд
Тайны человеческой памяти: учёные научились переписывать воспоминания
Бедная девочка: Штурм заявила о необычном бизнесе дочери Даны Борисовой
Плесень боится этого: 4 секрета идеальной ванной комнаты без грибка

Когда счастье уходит вместе с волосами: шесть признаков, что щитовидка медленно разрушает организм

3:30
Здоровье

Щитовидная железа — маленький орган на шее, но именно он управляет процессами, без которых невозможно здоровье и гармония. Она регулирует метаболизм, отвечает за уровень энергии, влияет на настроение, работу сердца и даже женский цикл. Любые сбои в её работе отражаются на теле и внешности, причём первые признаки часто маскируются под усталость или стресс. Но есть несколько тревожных сигналов, которые организм подаёт, когда "орган жизни" начинает работать неправильно.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Резкие изменения веса

  • Если стрелка весов упорно движется вверх, даже когда рацион и активность не менялись, это может быть следствием гипотиреоза — замедления обмена веществ из-за нехватки гормонов. А резкая потеря веса при сохранённом или даже усиленном аппетите нередко указывает на гипертиреоз — избыточную активность щитовидки.

Постоянная усталость и упадок сил

  • Полноценный сон не приносит ощущения отдыха? Это один из самых частых признаков гормональных сбоев. При гипотиреозе появляется ощущение "вечной разбитости", а при гиперфункции железы — нервозность, тревожность и истощение из-за перевозбуждения нервной системы.

Состояние кожи и волос

Щитовидка напрямую влияет на внешний вид:

  • при гипотиреозе кожа становится сухой, тусклой, появляются трещинки;
  • волосы становятся ломкими и начинают выпадать;
  • при гипертиреозе нередко усиливается потливость.

Если косметические процедуры перестали помогать, стоит проверить гормональный фон.

Туман в голове

  • Проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти и ощущение, что мысли словно "затуманены", — ещё один возможный симптом. При гипотиреозе возникает ощущение сонливости и рассеянности, а при гиперфункции щитовидки — избыточная тревожность и невозможность сосредоточиться.

Сбои в женском цикле

  • Щитовидка напрямую связана с репродуктивным здоровьем. Нарушения её работы могут приводить к болезненным, нерегулярным или слишком скудным менструациям. Игнорировать такой сигнал нельзя: он влияет не только на самочувствие, но и на репродуктивную функцию.

Сердце и сосуды под ударом

Щитовидные гормоны контролируют сердечно-сосудистую систему:

  • при гипертиреозе учащается сердцебиение и повышается давление;
  • при гипотиреозе ритм замедляется, а уровень холестерина растёт.

Это может привести к рискам для сердца, поэтому своевременная диагностика критически важна.

Увеличение щитовидной железы

  • Заметное уплотнение или увеличение на шее называют зобом. Оно встречается и при недостатке, и при избытке гормонов. Иногда зоб никак себя не проявляет, но может мешать при глотании или вызывать чувство давления в горле.

Что делать при тревожных сигналах

Щитовидная железа редко "кричит" громко, её подсказки тонкие. Но если вы замечаете у себя хотя бы несколько признаков — изменения веса, постоянную усталость, выпадение волос, сбои цикла или сердцебиение — не откладывайте визит к эндокринологу.

Современная диагностика позволяет выявить проблему на ранней стадии и скорректировать её без серьёзных последствий.

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Когда счастье уходит вместе с волосами: шесть признаков, что щитовидка медленно разрушает организм
Кровавая Луна окрасит небо — редкое зрелище увидят миллиарды людей: когда смотреть
Осенний фитнес: как сохранить мотивацию, когда за окном дождь и холод
Магазинные Рафаэлло и рядом не стояли: домашний рецепт, который в сто раз вкуснее
Прощай, пробки: Хорватия внедряет электронную оплату за проезд
Тайны человеческой памяти: учёные научились переписывать воспоминания
Бедная девочка: Штурм заявила о необычном бизнесе дочери Даны Борисовой
Плесень боится этого: 4 секрета идеальной ванной комнаты без грибка
Советский вездеход с душой байкера покорил Европу — за него платят дороже, чем в России
Новоселье отменяется? 30% новостроек в 2025 столкнулись с неожиданным препятствием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.