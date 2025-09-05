Суставы рушатся молча: три простых симптома подскажут, что без ортопедических стелек уже не обойтись

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Здоровье стоп — это фундамент всей опорно-двигательной системы. Любое нарушение их работы отражается на коленях, тазе, позвоночнике и даже осанке. Ортопедические стельки не случайно называют "незаметными тренерами" — они помогают скорректировать движения, снять излишнюю нагрузку и предотвратить развитие болезней суставов и позвоночника. Но нужны ли они каждому? И какие признаки ясно говорят о том, что без стелек не обойтись?

Подбор ортопедических стелек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подбор ортопедических стелек

Почему современным людям часто требуются стельки

Человек эволюционно приспособлен к ходьбе по неровным поверхностям — камням, траве, грунту. Именно это обеспечивает стопе правильную нагрузку и формирует здоровый свод. Но реальность иная: мы с детства носим обувь, ходим по асфальту и бетону. В результате мышцы и связки стопы ослабевают, а амортизирующие функции теряются.

Ортопедические стельки частично компенсируют этот дефицит и помогают стопе работать так, как заложено природой.

Три главных признака, что стельки необходимы

Видимые нарушения

  • стопы "заваливаются" внутрь в положении стоя;
  • колени и бёдра также развернуты внутрь;
  • походка выглядит неустойчивой или асимметричной.

Эти признаки легко заметить даже без специального обследования.

Боли и дискомфорт

  • хроническая усталость ног;
  • боли в коленях, пояснице, стопах;
  • появление мозолей, натоптышей, отёков.

Все это указывает на то, что стопа не справляется со своими функциями — толчковой, амортизирующей и балансировочной.

Высокие физические нагрузки

  • регулярные занятия бегом, прыжками, футболом, теннисом;
  • работа, связанная с длительным стоянием или ходьбой.

В таких случаях стельки помогают снизить риск травм и преждевременного износа суставов.

Как действуют ортопедические стельки

Стелька — это не просто вставка в обувь. Она распределяет нагрузку по стопе так, чтобы каждая мышца и связка работала правильно. Это:

  • снижает риск деформаций стопы;
  • помогает уменьшить боли;
  • поддерживает осанку и равномерное распределение веса;
  • улучшает баланс тела.

По сути, стельки становятся компенсатором, который помогает "перенастроить" движения.

Важное правило: только индивидуальный подбор

Готовые стельки из магазина подходят далеко не всем. Если изделие выбрано неправильно, оно может даже усилить деформацию. Врач-ортопед учитывает:

  • форму стопы;
  • гибкость и подвижность суставов;
  • сопутствующие болезни (например, сколиоз или артроз).

Именно поэтому оптимальный вариант — индивидуальные стельки, изготовленные с учётом конкретных особенностей стопы.

Стельки и мышцы — союзники, а не замена

Важно понимать: стельки не решат проблему, если не укреплять мышцы. Они создают правильный паттерн движения, но параллельно нужно заниматься:

  • упражнениями для стопы и голеностопа;
  • тренировкой мышц таза и корпуса;
  • общей физической активностью.

Только в этом случае стельки работают максимально эффективно и помогают закрепить результат.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
