Чай вместо диеты: напитки, которые запускают сжигание жира и делают талию тоньше

Здоровье

Можно ли похудеть, наслаждаясь чашкой ароматного чая? Оказывается, да. Современные исследования подтверждают: в некоторых сортах содержатся вещества, которые стимулируют обмен веществ, помогают расщеплять жир и при этом улучшают общее самочувствие. Главное условие — чай должен быть натуральным, свежезаваренным и без добавления сахара.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Что делает чай союзником стройности

В основе его действия — катехины, природные антиоксиданты. Среди них особое место занимает ЭГКГ (эпигаллокатехингаллат), которому приписывают способность ускорять метаболизм и способствовать сжиганию калорий.

Плюсы включения чая в рацион:

  • замена калорийных напитков на низкокалорийный чай снижает суточную энергетическую нагрузку;
  • катехины поддерживают работу печени и усиливают расщепление жиров;
  • полифенолы положительно влияют на микрофлору кишечника;
  • антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Разумеется, чай не является "волшебным эликсиром" и не заменит физическую активность или сбалансированное питание, но как часть здорового образа жизни он работает на результат.

Черный чай — насыщенный вкус и стройная талия

Листья этого напитка проходят длительное окисление, которое придаёт чаю яркий вкус и меняет структуру полифенолов. Главная его сила — теафлавины, улучшающие жировой обмен.

Исследования показали, что люди, выпивавшие по 3 чашки черного чая ежедневно, в течение трёх месяцев имели более тонкую талию и меньший набор веса по сравнению с теми, кто не включал напиток в рацион.

Дополнительные эффекты:

  • снижение усвоения жиров и углеводов;
  • умеренное подавление аппетита;
  • поддержка кишечной микрофлоры.

Зеленый чай — классика для похудения

Это самый известный напиток для ускорения метаболизма. В нём особенно много катехинов, включая ЭГКГ, который стимулирует сжигание жира во время отдыха и физических нагрузок.

Зеленый чай также:

  • повышает уровень энергии благодаря кофеину, но действует мягче, чем кофе;
  • улучшает концентрацию и внимание;
  • помогает контролировать уровень сахара в крови.

Улун — чай двойного действия

По уровню ферментации улун занимает промежуточное место между зеленым и черным чаем. Он сочетает их свойства: с одной стороны — богат катехинами, с другой — содержит теафлавины.

Регулярное употребление улуна связывают с:

  • ускорением липидного обмена;
  • снижением уровня холестерина;
  • поддержкой стабильного веса.

Белый чай — мягкий, но эффективный

Самый деликатный по обработке, белый чай сохраняет максимум антиоксидантов. Он мягко стимулирует обмен веществ и препятствует образованию новых жировых клеток.

Белый чай особенно ценят те, кто ищет:

  • лёгкий, нежный вкус без горечи;
  • умеренное снижение аппетита;
  • мощную антиоксидантную защиту кожи и сосудов.

Пуэр — древний напиток с современным эффектом

  • Ферментированный чай с землистым вкусом и уникальным составом. Исследования показывают, что пуэр может снижать уровень липидов в крови и способствовать расщеплению жировых отложений. К тому же он помогает регулировать уровень сахара, что важно для тех, кто контролирует аппетит и тяготение к сладкому.

Матча — японский секрет стройности

  • Матча — это порошковый зеленый чай, который заваривают вместе с листом, поэтому концентрация катехинов в нём особенно высока. Он бодрит, улучшает настроение и ускоряет метаболизм.

Для максимального эффекта пейте чай без сахара, сочетайте его с правильным питанием и регулярной активностью.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
