То, что делают миллионы, может обернуться болью: неожиданная правда о йогуртных крышках

3:40
Здоровье

Йогурт — один из самых популярных продуктов в мире. Его берут на завтрак, используют в диетах, дают детям. Но у этого продукта есть особенность: почти всегда после открытия на крышке остаётся немного сливочного слоя. И миллионы людей, не задумываясь, облизывают эту крышку. Согласно опросам в Швейцарии, так поступают более 60% потребителей. Казалось бы, невинная привычка, но врачи напоминают: и у неё есть скрытые стороны.

Девушка ест йогурт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест йогурт

Что говорят нормы безопасности

Производство упаковки для йогуртов в Европе и России регулируется строгими санитарными стандартами. Крышки — будь то алюминиевые или пластиковые — изготавливаются по нормам, ограничивающим миграцию химических веществ в продукты. Контакт длительный (например, при хранении йогурта), но дозы веществ настолько малы, что считаются безопасными.

Если речь идёт о кратком касании языком, никакой серьёзной угрозы для здоровья быть не может. Диетологи отмечают: даже если микрочастицы алюминия попадут в организм, большая часть выводится почками. Опасные последствия наблюдаются лишь при хроническом поступлении больших доз металла, а это к привычке облизывать крышку отношения не имеет.

Незаметные риски, которые чаще упускают

Однако безоговорочно полезным этот ритуал назвать нельзя. Есть несколько нюансов, о которых стоит помнить:

  • Химические компоненты: крышки ламинируются тонкими плёнками и фиксируются клеевым слоем. При облизывании часть этих веществ может попасть в организм. Дозы малы, но регулярность привычки делает контакт постоянным.
  • Механическая травма: край алюминиевой крышки достаточно острый. Поспешное движение может привести к порезу языка или нёба. Ранка заживёт быстро, но дискомфорт обеспечен.
  • Гигиена: упаковка йогурта проходит транспортировку, складское хранение, выкладку в магазине. Пыль, микрочастицы и грязь оседают и на крышке. Даже если продукт внутри стерилен, сама крышка не всегда абсолютно чистая.

Почему мы облизываем крышку

С точки зрения психологии привычка понятна. Люди не любят "терять" продукт, даже если это всего несколько граммов сливок. Для многих это жест из детства, связанный с удовольствием и игрой. Но именно такие "автоматические действия" чаще всего и становятся источником мелких проблем со здоровьем.

Что думают врачи

Медики единодушны: облизывание крышки йогурта не приведёт к тяжёлым болезням, но и пользы от этого нет. Эксперты советуют помнить о трёх моментах:

  • Химические компоненты упаковки в организм попадать не должны.
  • Острые края могут травмировать слизистую.
  • На поверхности крышки могут оставаться микроорганизмы из внешней среды.

Проще и безопаснее использовать ложку — так можно насладиться йогуртом без лишних рисков.

Стоит ли полностью отказаться от привычки

Ответ зависит от отношения к собственному здоровью. Если вы облизываете крышку изредка — ничего страшного не произойдёт. Но если делаете это ежедневно, врачи рекомендуют заменить ритуал на более безопасный: просто снимайте сливки ложкой.

Современная медицина учит: даже самые мелкие привычки формируют наше здоровье в долгосрочной перспективе. То, что кажется пустяком, со временем может стать фактором риска.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
