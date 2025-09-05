Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите сейчас — ахнете весной: секретный ритуал осени, который превратит вашу клумбу в арт-объект
Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница

Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории

3:15
Здоровье

Метаболизм — это не только генетика, но и образ жизни. То, что мы едим вечером, напрямую влияет на качество сна, работу мышц и уровень энергии на следующий день. Несмотря на то, что во время сна обмен веществ замедляется, правильный перекус перед сном может поддержать организм: насытить мышцы белком, укрепить нервную систему и помочь избежать ночного голода.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Вот семь простых и вкусных вариантов вечерних закусок, которые помогут ускорить обмен веществ и сделать утро более бодрым.

Цельнозерновой хлеб с хумусом

  • Порция: 1 ломтик цельнозернового хлеба + 2 ст. ложки хумуса.
  • Калорийность: около 160 ккал, 6 г белка.

Хумус из нута богат витаминами группы B, которые помогают организму усваивать углеводы и жиры. Цельнозерновой хлеб насыщает клетчаткой и магнием, что положительно влияет на сон.

Творог с вишней

  • Порция: 170 г творога 2% + 1/2 стакана вишни.
  • Калорийность: около 180 ккал, 19 г белка.

Творог — один из лучших источников белка перед сном. Вишня не только добавляет сладость, но и повышает выработку мелатонина, улучшая качество сна.

Банан с ореховой пастой

  • Порция: 1 банан + 1 ст. ложка миндальной или арахисовой пасты.
  • Калорийность: около 185 ккал, 5 г белка.

Бананы содержат триптофан, способствующий расслаблению, а ореховая паста обеспечивает полезные жиры и чувство насыщения.

Гранатовый сок и миндаль

  • Порция: 1/2 стакана гранатового сока + 15 орехов миндаля.
  • Калорийность: около 180 ккал, 4 г белка.

Гранатовый сок богат антиоксидантами и не содержит кофеина, а миндаль добавляет магний и триптофан, поддерживающие нервную систему.

Хрустящий нут

  • Порция: 1/4 стакана запечённого нута.
  • Калорийность: около 120 ккал, 6 г белка.

Хрустящий нут — лёгкий перекус с высоким содержанием витаминов группы B. Он насыщает, не перегружая желудок.

Йогурт с черникой

  • Порция: 170 г процеженного йогурта + 1/2 стакана ягод.
  • Калорийность: около 130 ккал, 19 г белка.

Йогурт помогает регулировать уровень сахара в крови ночью, предотвращая резкие скачки аппетита утром. Черника добавляет антиоксиданты и свежий вкус.

Цельнозерновая каша с молоком и бананом

  • Порция: 3/4 стакана каши + 1/4 банана + 1/2 стакана молока (или растительного напитка).
  • Калорийность: около 175 ккал, 7 г белка.

Злаки, молоко и банан снабжают организм кальцием и калием. Эта комбинация снижает риск ночных судорог и помогает мышцам расслабиться.

Уточнения

Продукт — то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве
Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме
Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.