Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории

Метаболизм — это не только генетика, но и образ жизни. То, что мы едим вечером, напрямую влияет на качество сна, работу мышц и уровень энергии на следующий день. Несмотря на то, что во время сна обмен веществ замедляется, правильный перекус перед сном может поддержать организм: насытить мышцы белком, укрепить нервную систему и помочь избежать ночного голода.

Вот семь простых и вкусных вариантов вечерних закусок, которые помогут ускорить обмен веществ и сделать утро более бодрым.

Цельнозерновой хлеб с хумусом

1 ломтик цельнозернового хлеба + 2 ст. ложки хумуса. Калорийность: около 160 ккал, 6 г белка.

Хумус из нута богат витаминами группы B, которые помогают организму усваивать углеводы и жиры. Цельнозерновой хлеб насыщает клетчаткой и магнием, что положительно влияет на сон.

Творог с вишней

170 г творога 2% + 1/2 стакана вишни. Калорийность: около 180 ккал, 19 г белка.

Творог — один из лучших источников белка перед сном. Вишня не только добавляет сладость, но и повышает выработку мелатонина, улучшая качество сна.

Банан с ореховой пастой

1 банан + 1 ст. ложка миндальной или арахисовой пасты. Калорийность: около 185 ккал, 5 г белка.

Бананы содержат триптофан, способствующий расслаблению, а ореховая паста обеспечивает полезные жиры и чувство насыщения.

Гранатовый сок и миндаль

1/2 стакана гранатового сока + 15 орехов миндаля. Калорийность: около 180 ккал, 4 г белка.

Гранатовый сок богат антиоксидантами и не содержит кофеина, а миндаль добавляет магний и триптофан, поддерживающие нервную систему.

Хрустящий нут

1/4 стакана запечённого нута. Калорийность: около 120 ккал, 6 г белка.

Хрустящий нут — лёгкий перекус с высоким содержанием витаминов группы B. Он насыщает, не перегружая желудок.

Йогурт с черникой

170 г процеженного йогурта + 1/2 стакана ягод. Калорийность: около 130 ккал, 19 г белка.

Йогурт помогает регулировать уровень сахара в крови ночью, предотвращая резкие скачки аппетита утром. Черника добавляет антиоксиданты и свежий вкус.

Цельнозерновая каша с молоком и бананом

3/4 стакана каши + 1/4 банана + 1/2 стакана молока (или растительного напитка). Калорийность: около 175 ккал, 7 г белка.

Злаки, молоко и банан снабжают организм кальцием и калием. Эта комбинация снижает риск ночных судорог и помогает мышцам расслабиться.

