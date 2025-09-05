Щепотка, которая заменяет аптечку и дезодорант: неожиданные применения соды для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Пищевая сода — привычный обитатель кухонной полки. Но её возможности не ограничиваются кулинарией. Этот белый порошок способен стать настоящим помощником в уходе за телом и даже облегчить ряд неприятных симптомов. Благодаря своим антибактериальным, абразивным и щелочным свойствам сода давно используется в народных рецептах и домашних процедурах.

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Борьба с бактериями и запахом пота

  • Пятна от пота на одежде — не только эстетическая проблема. Влага и тепло создают идеальную среду для размножения бактерий. Небольшое количество соды помогает устранить запах и препятствует росту микробов. Её можно использовать как при стирке, так и в составе домашних дезодорантов.

Помощь при изжоге и кислотном рефлюксе

  • Щелочная реакция соды нейтрализует избыток кислоты в желудке. Раствор &frac14-1/2 чайной ложки порошка в стакане воды способен временно облегчить изжогу. Но важно помнить: злоупотреблять таким средством нельзя. Передозировка грозит неприятными последствиями — от диареи до обезвоживания.

Естественное отбеливание зубов

  • Сода входит в состав многих паст благодаря мягкому абразивному действию. Она удаляет налёт и помогает нейтрализовать кислоты, вызываемые бактериями. Дома можно приготовить простую пасту: смешать по столовой ложке соды и воды и нанести её на зубы. Но использовать средство нужно не чаще одного раза в неделю, чтобы не повредить эмаль.

Успокоение кожи после укусов насекомых

  • Зуд после укусов комаров или других насекомых бывает мучительным. В таких случаях помогает паста из соды и воды. Достаточно нанести смесь на раздражённый участок на 10 минут, а затем смыть. Сода уменьшает воспаление и снимает дискомфорт.

Облегчение зуда во влагалище

  • Ванночки с содой традиционно применяются для снятия дискомфорта. Добавьте 4 столовые ложки порошка в тёплую воду и проведите процедуру. Такой способ допустим только при лёгком зуде и в том случае, если нет других симптомов. Если проблема сохраняется, необходимо обратиться к врачу.

Средство против запаха тела

  • Сода активно поглощает запахи и регулирует кислотность кожи. Паста из соды и воды, нанесённая на подмышки до высыхания, работает как натуральный дезодорант. Кроме того, этот же приём применяют и в быту: открытую упаковку соды часто оставляют в холодильнике, чтобы устранить неприятные запахи.

Бонус: профилактика плесени

  • Регулярная уборка холодильника раствором соды (1 столовая ложка на литр воды) предотвращает появление плесени и неприятного запаха. Средство безопасно и подходит для поверхностей, контактирующих с продуктами.

Но при всех преимуществах важно помнить: сода — не универсальное лекарство. Её стоит использовать умеренно и с осторожностью, особенно когда речь идёт о внутреннем применении.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
