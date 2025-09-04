Слабое зрение сдаёт позиции: эта ягода работает на сетчатку сильнее аптечных капель

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Век экранов принес с собой не только удобство, но и новые испытания для здоровья глаз. Сухость, напряжение, снижение остроты зрения в темноте стали знакомыми проблемами для миллионов людей. Однако природа уже давно подготовила средство, которое способно поддерживать глаза в форме. Речь идёт о скромной, но мощной ягоде — чернике (Vaccinium myrtillus).

Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горсть черники

Антиоксидантная броня для сетчатки

Главная ценность черники — антоцианы. Эти растительные пигменты придают ягодам насыщенный тёмный цвет и обладают выраженным антиоксидантным действием. Они борются со свободными радикалами, защищая сетчатку — "экран" нашего глаза.

Регулярное поступление антоцианов снижает риск возрастных дегенеративных изменений, укрепляет капилляры и поддерживает эластичность сосудов. В результате глаза лучше справляются с нагрузкой, а зрение дольше остаётся чётким.

Улучшение ночного зрения

О чернике говорят как о "ночном помощнике". Причина в том, что антоцианы стимулируют синтез родопсина — белка, отвечающего за способность видеть при слабом освещении.

Когда уровень родопсина падает, глаза медленнее адаптируются к темноте. Черника ускоряет этот процесс. Именно поэтому во время Второй мировой войны пилоты истребителей получали в рационе блюда с черникой, чтобы быстрее привыкать к ночным полётам.

Щит против усталости глаз

Сегодня основная угроза зрению — это синий свет экранов и хроническая нагрузка при работе с текстами и изображениями. Черника помогает справляться и с этим:

улучшает микроциркуляцию в глазных капиллярах;

уменьшает сухость и чувство песка в глазах;

снижает окислительный стресс от длительного воздействия яркого света;

облегчает зрительное напряжение после долгого рабочего дня.

Таким образом, ягода становится настоящим союзником тех, кто проводит много времени за компьютером или смартфоном.

Дополнительные бонусы для организма

Ценность черники не ограничивается только зрением. Она:

поддерживает работу сердца и сосудов;

помогает регулировать уровень сахара в крови;

укрепляет иммунитет благодаря витаминам С и К.

Такой комплексный эффект делает её продуктом "номер один" для тех, кто заботится о здоровье.

Как включить чернику в рацион

Свежая или замороженная - в смузи, кашах, йогуртах, фруктовых салатах.

- в смузи, кашах, йогуртах, фруктовых салатах. Чаи и настои из листьев и сушёных ягод.

из листьев и сушёных ягод. Добавки с экстрактом, стандартизированные по антоцианам (принимать только после консультации с врачом).

с экстрактом, стандартизированные по антоцианам (принимать только после консультации с врачом). Выпечка и десерты - черника легко превращает обычные блюда в полезные.

Ежедневная горсть ягод или пара ложек замороженной смеси — простое решение для поддержки глаз.

Уточнения

Черни́ка или черни́ка обыкнове́нная, или черни́ка миртоли́стная, — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые.

