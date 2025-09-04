Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один неверный вдох — и игрушка в горле: как обычное любопытство ребёнка приводит к трагедии

Здоровье

Когда маленький ребенок случайно проглатывает инородный предмет, родители чаще всего впадают в панику. Но именно спокойствие и знание правильных действий помогают избежать серьезных последствий.

Малыш играет с бизибордом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малыш играет с бизибордом

Как отличить проглатывание от удушья

По словам фельдшера скорой медицинской помощи Ольги Карасёвой, не всякая подобная ситуация требует экстренных мер. Если малыш просто проглотил предмет и при этом дышит свободно, то чаще всего угрозы жизни нет.

На тревожные признаки стоит обратить внимание:

  • постоянное слюнотечение;
  • невозможность глотать;
  • появление одышки.

"Если нет симптомов того, что перекрыто отверстие пищевода — слюнотечения, невозможности глотания, — то можно самостоятельно доехать до хирургического приемного отделения для обследования и дальнейших действий", — сказала фельдшер Ольга Карасёва.

То есть, если ребенок ведет себя спокойно, не жалуется на боль при глотании и может пить воду, достаточно доставить его в ближайшую больницу, где проведут обследование.

Что делать при попадании предмета в дыхательные пути

Наиболее опасный вариант — это когда инородное тело перекрывает дыхательные пути. В такой ситуации счет идет на минуты.

"Если ребенок задыхается, то очень важно действовать быстро. В таких случаях нужно срочно вызвать скорую помощь и, если вы обучены, применить приемы первой помощи при удушье — например, приемы Геймлиха или удары по спине", — пояснила фельдшер Ольга Карасёва.

Главное правило — не пытаться вытащить предмет руками, если вы не знаете специальных техник. Такие попытки могут усугубить ситуацию и еще сильнее продвинуть предмет вглубь.

Как действовать родителям

  1. Сохранять спокойствие и быстро оценить состояние ребенка.

  2. Если дыхание свободное, но ребенок проглотил предмет — ехать в приемное отделение для обследования.

  3. При признаках удушья — немедленно звонить в скорую и при наличии навыков использовать приемы оказания первой помощи.

Почему важно знать правила первой помощи

Каждый родитель должен быть готов к подобным ситуациям. Обучение базовым методам оказания помощи при удушье способно спасти жизнь. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, которые часто тянут в рот мелкие предметы, сообщает ИА RuNews24.ru.

Как подчеркнула Ольга Карасёва, своевременное распознавание симптомов и правильные действия взрослых — это главный шанс избежать трагедии.

Дыхательная система человека - совокупность органов, обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека (газообмен между вдыхаемым атмосферным воздухом и циркулирующей по малому кругу кровообращения кровью).

