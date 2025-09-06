Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках

Антибиотики могут попадать в окружающую среду в следовых количествах преимущественно из-за нарушения правил утилизации медицинских отходов или вблизи фармацевтических производств. Однако современные системы водоочистки эффективно устраняют эти вещества, обеспечивая безопасность питьевой воды. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Действующие санитарные нормы (СанПиН 2.1.3684-21) предусматривают мониторинг фармацевтических загрязнителей в рамках оценки санитарно-химических показателей воды. Хотя конкретные предельные концентрации антибиотиков не установлены, общие требования безопасности позволяют контролировать их уровень, пишет Газета.Ru.
Важно: Правильная утилизация антибиотиков — ответственность каждого. Большинство аптек и медицинских учреждений предоставляют услуги по приему просроченных лекарств для последующей профессиональной утилизации.
Соблюдение этих простых правил помогает минимизировать попадание фармацевтических веществ в окружающую среду и сохранять экологическое равновесие.
Уточнения
Водопроводная вода (проточная вода, вода из городского водопровода, городского водоснабжения) — вода, поступающая для потребления из крана, доставляется в дома коммунальным предприятием по водоснабжению.
