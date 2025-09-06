Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Антибиотики могут попадать в окружающую среду в следовых количествах преимущественно из-за нарушения правил утилизации медицинских отходов или вблизи фармацевтических производств. Однако современные системы водоочистки эффективно устраняют эти вещества, обеспечивая безопасность питьевой воды. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Вода из крана
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вода из крана

Основные источники загрязнения воды:

  • Сточные воды с остатками лекарственных препаратов.
  • Отходы животноводческих комплексов и птицефабрик.
  • Неправильная утилизация просроченных медикаментов.

Система контроля в России

Действующие санитарные нормы (СанПиН 2.1.3684-21) предусматривают мониторинг фармацевтических загрязнителей в рамках оценки санитарно-химических показателей воды. Хотя конкретные предельные концентрации антибиотиков не установлены, общие требования безопасности позволяют контролировать их уровень, пишет Газета.Ru.

Технологии очистки водопроводной воды в России

  • Многоступенчатая система фильтрации.
  • Озонирование и хлорирование.
  • Мембранные методы очистки.
  • Активированный уголь.

Рекомендации для потребителей

  1. Используйте бытовые фильтры с активированным углем.
  2. Рассмотрите системы обратного осмоса в регионах с нестабильным качеством воды.
  3. Никогда не выбрасывайте лекарства в канализацию или мусорные баки.
  4. Сдавайте просроченные медикаменты в специальные пункты утилизации.

Важно: Правильная утилизация антибиотиков — ответственность каждого. Большинство аптек и медицинских учреждений предоставляют услуги по приему просроченных лекарств для последующей профессиональной утилизации.

Соблюдение этих простых правил помогает минимизировать попадание фармацевтических веществ в окружающую среду и сохранять экологическое равновесие.

Уточнения

Водопроводная вода (проточная вода, вода из городского водопровода, городского водоснабжения) — вода, поступающая для потребления из крана, доставляется в дома коммунальным предприятием по водоснабжению. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
