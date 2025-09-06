Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Средиземноморская диета может снизить риск развития ожирения и других заболеваний благодаря своему составу. В её основе — овощи, фрукты, зелень, орехи, полезные жиры, морепродукты, цельнозерновые и молочные продукты. Эта диета помогает уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

Блюдо средиземноморской диеты
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блюдо средиземноморской диеты

Кандидат биологических наук, генетик и ведущий научный сотрудник ООО "Национальный центр генетических исследований" MyGenetics Ирина Колесникова отметила, что для некоторых людей средиземноморская диета может быть особенно эффективной.

Она объяснила, что некоторые гены, такие как FTO и MC4R, могут значительно влиять на риск ожирения и диабета. Эти гены регулируют чувство голода и насыщения, и следование средиземноморской диете может снизить этот риск у людей с неблагоприятными генетическими вариантами.

Ещё один пример — ген TCF7L2, некоторые варианты которого повышают риск развития диабета второго типа и инсульта. Однако средиземноморская диета благотворно влияет на метаболический профиль у людей с этим геном, способствуя профилактике заболеваний, пишет Газета.Ru.

Колесникова подчеркнула, что, хотя средиземноморский тип питания полезен, перед началом любой диеты или изменением рациона следует проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
