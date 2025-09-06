Почему утренний кофе не работает? Кардиолог рассказала, в чем кроется подвох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кофе стал важным элементом утреннего распорядка для многих людей, но не все знают, какое время лучше выбрать для первой чашки и как не навредить здоровью, употребляя кофеин. Врач-кардиолог Анастасия Щербак из "СМ-Клиники" поделилась своими рекомендациями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эксперт советует пить кофе через 1,5-2 часа после пробуждения. В этот период уровень кортизола в организме снижается, и кофеин начинает действовать эффективнее. Однако употребление кофе на пустой желудок не рекомендуется, так как это может стимулировать выработку желудочного сока, привести к изжоге и болям в животе, а в долгосрочной перспективе увеличить риск гастрита или язвы. Поэтому лучше сочетать кофе с завтраком или лёгким перекусом.

Безопасная суточная доза кофеина для взрослого составляет до 400 мг, а разовая — не более 200 мг. Беременным женщинам рекомендуется ограничиться 200 мг кофеина в день. Для детей доза рассчитывается индивидуально и составляет 2,5-3 мг на 1 кг массы тела, сообщает Газета.Ru.

Регулярное превышение этих норм может привести к негативным последствиям, таким как бессонница, раздражительность, учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом и вымывание кальция из организма.

"Чтобы кофе приносило удовольствие и пользу, а не вред, важно соблюдать баланс. Первая чашка — лучше не сразу после пробуждения, а спустя 1,5-2 часа. Суточная доза — не более 400 мг для взрослых", — подчеркнул врач.

Злоупотребление кофеином может негативно сказаться на здоровье, особенно на работе желудка, сердца и нервной системы.

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

