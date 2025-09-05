Народные рецепты не работают: лимон уже не спасет — сезон простуд возвращается с новой силой

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наши бабушки и мамы часто при первых признаках простуды спешат за лимонами. Кажется, что кислый цитрус способен защитить нас от вирусов и быстро поставить на ноги. Но врачи уверены: вера в чудодейственную силу лимона — скорее миф, чем реальность.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка болеет

Польза лимона

Многие уверены, что цитрусовые — главный источник аскорбиновой кислоты. Но в 100 граммах лимона содержится всего около 40 миллиграммов витамина С. Для сравнения, в шиповнике его более тысячи миллиграммов, а в черной смородине или облепихе — в несколько раз больше, чем в лимонах.

"У витамина С было обнаружено антиоксидантное свойство, поэтому пошло поверье, что он помогает от всего. Но, к сожалению, данных о том, что он эффективно помогает при заболеваниях, нет", — пояснила врач общей практики Мария Беляева.

То есть цитрус может быть полезен как часть рациона, но лечить простуду он не способен.

Витамин С не лечит простуду

Исследования показывают, что дополнительный прием витамина С не ускоряет выздоровление. Он может лишь немного снижать риск заболеваний при регулярном употреблении в адекватных дозах. Важно получать его из разнообразных продуктов — овощей, ягод и фруктов. Но надеяться, что одна чашка чая с лимоном заменит лечение, нельзя.

Часто при болезни мы обращаемся к проверенным "народным" средствам — малине, например. В ней действительно много витамина С, но под действием высокой температуры он разрушается. То есть горячий чай с малиной скорее порадует вкусом, чем поможет справиться с инфекцией.

Миф о свежевыжатых соках

Многие уверены, что лучший способ восполнить витамин С — это апельсиновый сок. Но привычка пить его массово появилась не из-за медицины, а благодаря маркетингу. В начале XX века американские фермеры столкнулись с перепроизводством апельсинов. Тогда они наняли маркетолога Альберта Ласкера, который убедил людей, что апельсиновый сок — главный источник здоровья и витаминов.

Историки отмечают, что рекламная кампания быстро сделала соки символом пользы. С тех пор во многих странах утренний стакан апельсинового сока стал привычкой.

Однако современные врачи смотрят на эту моду критически. В соках много сахара и мало клетчатки. Они быстро повышают кислотность в желудке и во рту, что может навредить зубам и пищеварению.

"Свежевыжатые соки, к сожалению, не особо содержат волокна… Поэтому желательно неконтролируемое употребление соков сокращать и избегать", — отметила врач Мария Беляева.

Культ витаминов

Еще один миф появился в США в начале прошлого века. Тогда производители стали добавлять витамины во многие продукты и рекламировать их как "обогащенные". Люди верили, что без этого они заболеют, а потому товары с надписью про витамины раскупались мгновенно.

Сегодня ученые более осторожно относятся к синтетическим витаминам и биологическим добавкам. В умеренных количествах они могут поддерживать организм, но при избыточном приеме способны даже навредить.

"Все витамины лучше получать из натуральных продуктов… Те витаминные комплексы, которые мы применяем, это БАДы, они не лечат — они поддерживают организм", — сказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

К примеру, большие дозы витамина А могут повышать хрупкость костей. Поэтому самолечение витаминами небезопасно.

Враги для простуды

Главные помощники в борьбе с простудой — это отдых, достаточное количество жидкости и правильное питание. Организму нужно время, чтобы справиться с вирусом. А витамины должны поступать регулярно с разнообразными продуктами, а не в виде ударных доз из таблеток или лимонов.

Лимон — вкусный и полезный фрукт, но не лекарство. Чтобы поддерживать здоровье, лучше включать в рацион местные ягоды и овощи, не злоупотреблять соками и не гнаться за витаминными комплексами без назначения врача.

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

