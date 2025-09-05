Плевок, обернувшийся трагедией: как народный метод губит глаза — зрение может исчезнуть навсегда

Опасность яркого света

В условиях снежных просторов риск ослепления возрастает в несколько раз. Снег отражает солнечные лучи, превращая окружающее пространство в гигантский зеркальный экран. Такой эффект вызывает так называемую "снежную слепоту". Люди, покоряющие горные вершины или совершающие походы в арктических районах, всегда берут с собой тёмные очки. Без них велика вероятность временной потери зрения, аналогичной ожогу глаз при сварочных работах.

Аналогичная угроза существует и у сварщиков. Электрическая дуга излучает инфракрасные и ультрафиолетовые волны, способные повредить роговицу. Даже короткий взгляд на процесс сварки без специальной маски грозит серьёзными ожогами. Кроме того, в глаз может попасть горячая окалина, и её придётся удалять хирургическим способом.

"Смотреть на сварку не полезно, потому что это достаточно яркий свет. А если наблюдать процесс сваривания на близком расстоянии, то в глаз может попасть окалина — инородное тело, которое затем придется удалять из роговицы. Это не самая приятная процедура, которую лучше избежать", — предупредила врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова.

Нистагм и особенности зрения

Существуют и врождённые нарушения, такие как нистагм — непроизвольное подёргивание глазных яблок. Чаще всего он связан с заболеваниями нервной системы. Люди с такой особенностью сталкиваются со сниженной остротой зрения и проблемами с восприятием объёмных изображений.

"Нистагм может быть разный. Связан чаще всего с неврологическими заболеваниями. Как правило, при нистагме снижена острота зрения у пациентов и может быть нарушено стереоскопическое зрение", — пояснила офтальмолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Санторо.

У альбиносов нарушение встречается особенно часто. Из-за дефицита меланина их радужка почти прозрачна, и свет свободно проходит внутрь глаза, вызывая сильный дискомфорт. В ярком освещении такие глаза кажутся красными, поскольку сквозь тонкие ткани просвечивают кровеносные сосуды. Чтобы снизить нагрузку, альбиносам советуют постоянно носить защитные очки.

Народные методы и их последствия

Помимо врождённых и внешних факторов, угрозу для зрения представляют и ошибочные представления о лечении глазных болезней. На протяжении веков люди пытались бороться с воспалениями с помощью ритуалов и "бабушкиных" средств. Одним из самых опасных методов остаётся лечение ячменя плевками.

Считалось, что болезнь вызвана сглазом, и избавиться от неё можно, если поплевать через плечо. Со временем практика изменилась: начали плевать прямо в глаз. Этот способ до сих пор встречается в некоторых регионах, но врачи категорически предостерегают от него. В ротовой полости содержатся миллионы бактерий, и попадание их на слизистую глаза приводит к тяжёлым инфекциям.

Похожая традиция сохранилась и в других странах. Так, в Боснии и Герцеговине одна "целительница" предлагала за деньги доставать инородные предметы из глаз клиентов с помощью языка. Несмотря на то что перед процедурой она полоскала рот спиртом, такой метод крайне опасен и негигиеничен.

"Ячмень — это острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы при попадании инфекции в глаз. Как мы можем лечить местное воспаление? Это может быть мазь с антибиотиками и с антимикробными препаратами. Как правило, в этом состоянии бывает достаточно местного лечения", — уточнила врач общей практики Мария Беляева.

Современный подход к лечению

Сегодня офтальмология располагает безопасными и эффективными средствами против большинства глазных болезней. При ячмене назначают специальные мази с антибиотиками, а при осложнениях — капли и физиотерапию. Самолечение народными методами лишь затягивает выздоровление и создаёт риск полной потери зрения.

Соблюдение элементарных правил гигиены, защита глаз от яркого света и своевременное обращение к врачу позволяют сохранить здоровье глаз даже в условиях постоянных нагрузок. Любые сомнительные советы и "дедовские методы" лучше оставить в прошлом, чтобы не расплачиваться самым ценным — зрением.