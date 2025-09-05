Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом

Боль в спине нередко связывают с сидячей работой, матрасом или неудобным креслом. Но часто источник проблемы находится гораздо ближе — в обуви, которую мы носим каждый день.
Каждый шаг запускает цепочку движений от стопы до позвоночника. Если колодка неудобна или подъём выполнен неправильно, естественная биомеханика нарушается. Тело компенсирует дисбаланс за счёт перенапряжения мышц спины и живота. Со временем это вызывает хроническую усталость и боль.
Даже спортивная обувь способна навредить, если она потеряла форму. Изношенная подошва перестаёт амортизировать удары, и каждая прогулка превращается в испытание для суставов и спины.
Обратить внимание стоит на:
Если пара вызывает дискомфорт или требует "разнашивания", лучше отказаться от неё. Качественная обувь должна быть удобной сразу.
Ортопед подскажет, нужна ли индивидуальная коррекция или особые стельки. Такая профилактика помогает избежать хронических проблем со спиной и сохранить здоровье позвоночника.
