Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в спине нередко связывают с сидячей работой, матрасом или неудобным креслом. Но часто источник проблемы находится гораздо ближе — в обуви, которую мы носим каждый день.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ноги девушки в эспадрильях на платформе

Обувь и биомеханика ходьбы

Каждый шаг запускает цепочку движений от стопы до позвоночника. Если колодка неудобна или подъём выполнен неправильно, естественная биомеханика нарушается. Тело компенсирует дисбаланс за счёт перенапряжения мышц спины и живота. Со временем это вызывает хроническую усталость и боль.

Каблук или плоская подошва — оба крайности

Высокий каблук смещает центр тяжести вперёд, заставляя поясницу и мышцы живота работать "на износ". Позвоночник изгибается неестественно, что провоцирует боли.

Абсолютно плоская подошва также вредна: стопа не получает поддержки, а нагрузка распределяется неправильно, перегружая суставы и поясницу.

Когда даже кроссовки становятся врагом

Даже спортивная обувь способна навредить, если она потеряла форму. Изношенная подошва перестаёт амортизировать удары, и каждая прогулка превращается в испытание для суставов и спины.

Как проверить обувь

Обратить внимание стоит на:

состояние стелек и каблука;

амортизацию подошвы;

поддержку свода стопы.

Если пара вызывает дискомфорт или требует "разнашивания", лучше отказаться от неё. Качественная обувь должна быть удобной сразу.

Простые решения

Использовать ортопедические стельки, которые обеспечивают дополнительную поддержку и равномерное распределение нагрузки.

Своевременно менять обувь: просевшая подошва или перекошенный каблук — сигнал к замене.

Примерять новую пару во второй половине дня, когда стопы немного отекают — это приближает условия к реальным.

В помощь — консультация специалиста

Ортопед подскажет, нужна ли индивидуальная коррекция или особые стельки. Такая профилактика помогает избежать хронических проблем со спиной и сохранить здоровье позвоночника.

Уточнения

Спин (от англ. spin, дословно — «вращение, вращать(-ся)») — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу.

